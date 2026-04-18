O primeiro confronto. Ariana coloca a derradeira questão a mãe de Diogo: «O seu filho jogou comigo?»

Depois dos momentos mais emocionais ligados à família, o Momento Certo entrou numa fase de confronto direto. Ariana Miranda ficou frente a frente com a mãe de Diogo, numa conversa marcada por tensão, mas também por algumas revelações surpreendentes.

Tudo começou com uma pergunta do apresentador, que lançou o desafio: «O que é que lhe quer dizer?». Ariana não hesitou.

«Fiquei intrigada com o que disse na gala, de que lá dentro só viu jogadores. Queria perguntar-lhe se acha que o seu filho sempre jogou comigo», atirou.

A resposta da mãe de Diogo foi clara e acabou por trazer uma nova leitura da relação: «No início, digo-te que sim, era jogo por parte dele e da Eva… mas depois não», afirmou, garantindo que, com o tempo, percebeu que o filho começou a desenvolver sentimentos genuínos por Ariana.

A conversa seguiu para um terreno ainda mais delicado quando a mãe de Diogo confirmou algo que já circulava fora da casa: o desgaste da relação com Eva: «Confirmo. Da minha parte, sim. Mas nunca o disse ao meu filho, porque não sou ninguém para me meter», explicou, acrescentando que não via futuro no casal. «A Eva vive comigo há um ano e meio e a gente vê coisas que não gosta».

Convicta, foi mais longe e antecipou o desfecho da relação: «Acho que o meu filho nunca mais vai ter nada com a Eva», disse, revelando que Diogo já demonstrava sinais de distanciamento emocional. «Senti que ele tinha receio de acabar com ela, porque sempre que tentava, ela chorava».

Ainda assim, não desculpou a atitude do filho dentro da casa: «O meu filho pode ter sido o maior culpado, e é, mas os três tiveram mal», sublinhou.

Sobre um possível futuro entre Diogo e Ariana, a posição foi cautelosa: «Não tenho nada contra a Ariana, mas gostava que o meu filho ficasse sozinho. Namora desde os 16 anos, precisa de amadurecer», afirmou.

Durante a conversa, a mãe de Diogo questionou ainda Ariana sobre o que sabia na altura. A ex-concorrente manteve a versão. Garantiu que nunca soube da relação e que acreditava que Diogo e Eva eram apenas irmãos.

Mas o momento mais inesperado surgiu através de um vídeo com a irmã de Eva, que deixou palavras duras dirigidas a Ariana: «Se a minha irmã não lhe deu importância, eu também não vou dar. Mas obrigada, do fundo do coração, por ter conseguido em poucas semanas aquilo que nós tentámos durante anos: separar a minha irmã do Diogo», afirmou.

A reação de Ariana foi imediata: «Essas palavras não foram muito bonitas», respondeu, visivelmente incomodada.

A mãe de Diogo também não deixou a declaração sem resposta e contrariou a versão apresentada: «O que essa senhora disse não é verdade. O meu filho estava muitas vezes em casa deles e até chegou a fazer trabalhos para o marido», esclareceu.

Entre versões diferentes, emoções à flor da pele e acusações cruzadas, o confronto acabou por expor ainda mais as fragilidades e contradições deste triângulo que continua a dar que falar.

E se havia dúvidas, o Momento Certo mostrou que esta história está longe de ficar encerrada.