«Vítima ou vilã?» Ariana enfrenta polémica com Diogo e Eva. E acaba em lágrimas ao falar sobre os amigos que a "abandonaram"

O ambiente foi de emoção forte no Momento Certo, programa apresentado por João Patrício, quando Ariana Miranda aceitou revisitar um dos capítulos mais polémicos da sua passagem pelo Secret Story 10. Sob o tema «vítima ou vilã?», a jovem abriu o coração e enfrentou as consequências de um jogo que continuam a marcar o presente.

Logo no arranque, foram exibidas imagens do controverso triângulo amoroso com Diogo e Eva, reavivando uma história que dividiu opiniões dentro e fora da casa. Recorde-se que Diogo mantinha uma relação com Eva enquanto se envolvia com Ariana - algo que, segundo a própria alega, desconhecia na altura.

«Apesar de toda a gente dizer que eu já sabia, eu não sabia», garantiu, explicando que chegou a acreditar que os dois eram irmãos. «Segui o meu coração (…) apesar de eu dizer que não tinha sentimentos por ele, já tinha», admitiu.

No estúdio, o clima tornou-se ainda mais delicado com a presença de familiares e amigos de ambos os lados. Do lado de Ariana estavam a prima Marlene e a amiga Catarina. Já do lado de Diogo marcaram presença a mãe e a prima Beatriz, que não passou despercebida ao surgir com a polémica “camisola” associada à ex-concorrente.

Questionada por João Patrício, Ariana falou abertamente sobre o impacto das críticas nas redes sociais: «A Ariana que está aqui hoje já leu e viu muita coisa. Apesar de dizer que não me afeta, claro que afeta sempre… principalmente a minha família», confessou.

A jovem não escondeu o choque com o nível de ataques recebidos: «As pessoas por mensagens conseguem ser muito más. Eu sabia que eram más, mas não tanto. Mesmo que não queira ver, é impossível não ver», desabafou.

A polémica em torno da chamada “camisola amaldiçoada” também foi abordada. Ariana desvalorizou o tema: «Não é uma camisola que define se uma pessoa é boa ou má». Garantiu ainda que não vai deixar de a usar. A amiga Catarina reforçou a ideia, explicando o gesto de também ter usado a peça: «É só uma camisola. Não está amaldiçoada. É um posicionamento».

Mas houve também espaço para revelar o lado mais duro da exposição mediática. Catarina, que geriu as redes sociais de Ariana, revelou a gravidade das mensagens recebidas: «Li coisas muito más. Houve ameaças tão fortes que amigos dela chegaram a ir à polícia. Havia mais ódio do que apoio», contou.

Ao longo da conversa, Ariana acabou por não conter as lágrimas ao falar das consequências pessoais. A ex-concorrente revelou que perdeu amizades antigas e que nem todos compreenderam as suas decisões dentro da casa: «O que mais me custou foi ver pessoas de longa data virarem-me as costas», admitiu.

A dor foi ainda maior ao ver o impacto na família: «Podem não ter gostado das minhas atitudes, mas o que mais me magoou foram os comentários que eles tiveram de ler sobre mim e sobre eles», confessou, visivelmente emocionada.

Num dos momentos mais marcantes, Ariana assistiu a imagens de uma entrevista da mãe, onde esta reconhece o sofrimento vivido, mas sai em defesa da filha. Apesar de tudo, a jovem mantém a mesma posição: continua a garantir que não sabia da relação entre Diogo e Eva e admite que ainda tem sentimentos por ele, deixando no ar a necessidade de uma conversa quando o concorrente sair da casa.

Entre acusações, emoções e tentativas de compreensão, o Momento Certo acabou por fazer jus ao nome - e mostrou uma Ariana mais vulnerável, mas determinada a seguir em frente.