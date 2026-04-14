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Provocação em pleno direto! Adriano Silva Martins recebe Ariana em estúdio com a famosa "camisola amaldiçoada"

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Adriano Silva Martins decidiu vestir a famosa «camisola amaldiçoada» para receber Ariana no Última Hora do Secret Story 10. Veja as imagens inéditas.

No Última Hora do Secret Story 10, Ariana Miranda, a concorrente expulsa do Secret Story 10 no passado domingo, foi convidada a comentar os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do País e recebeu uma «provocação» hilariante de Adriano Silva Martins.

Para a ocasião, o comentador vestiu a famosa «camisola amaldiçoada» que tanto tem dado que falar dentro e fora da casa. A peça de roupa, da Zara, está associada a um momento decisivo do triângulo que a ligou a Eva e Diogo. Esta mesma camisola está associada a outra polémica recente e é por isso que os mais supersticiosos a consideram 'amaldiçoada'

Já nesta segunda-feira, algumas horas após ser expulsa, Ariana marcou presença no Dois às 10, para dar aquela que é a primeira entrevista após a sua saída da casa mais vigiada do País e também decidiu usar a peça de roupa polémica. 

Veja tudo aqui:

Pode ainda ver aqui o vídeo do momento:

VEJA AQUI: Risos, palmas e felicidade. Foi assim que Eva reagiu à expulsão da rival Ariana

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