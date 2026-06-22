A fotografia de Ariana em biquíni que levou Diogo à loucura: «Deusa»

Com a chegada do verão e das temperaturas mais quentes, Ariana tem aproveitado os dias de sol para descansar e desfrutar de alguns momentos de lazer.

A ex-concorrente do Secret Story 10 e do Desafio Final partilhou nas redes sociais várias fotografias em que surge a usar um biquíni reduzido, exibindo a excelente forma física. Na legenda da publicação, mostrou-se entusiasmada com a nova estação: «Podemos dizer que chegou finalmente o verão».

As imagens não passaram despercebidas aos seguidores, mas houve um comentário que se destacou. Diogo, namorado da jovem, não resistiu a reagir e deixou uma palavra que resume bem aquilo que pensa da companheira: «Deusa».

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A relação dos dois continua a atravessar uma fase feliz e apaixonada. Recorde-se que o romance nasceu dentro da casa do Secret Story 10, numa altura em que Diogo ainda mantinha uma relação com Eva, situação que gerou bastante polémica.

Apesar do início atribulado e das críticas que enfrentaram, Ariana e Diogo têm mostrado que o amor continua mais forte do que nunca.

Apaixonados. Ariana mostra presente especial oferecido por Diogo. E é muito romântico

O amor continua a falar mais alto entre Ariana e Diogo. A jovem foi surpreendida pelo namorado com um gesto carregado de romantismo: um enorme ramo de rosas vermelhas acompanhado por um balão com uma dedicatória especial. Encantada com a surpresa, Ariana fez questão de a partilhar o presente nas redes sociais, onde mostrou todos os detalhes do presente.

«Amo-te tanto, meu amor», escreveu Ariana, em sinal de agradecimento.

Já vivem juntos... e até já falam de filhos! Diogo Maia e Ariana Miranda expõem planos para o futuro

Ariana Miranda e Diogo Maia apaixonaram-se na Casa dos Segredos 10 e, agora, vivem um romance longe dos holofotes. Contudo, o casal decidiu responder a algumas curiosidades dos fãs e acabaram por fazer algumas confissões sobre a vida a dois, inclusive sobre quantos filhos querem ter.

Um internauta quis saber se os dois pretendem ter filhos e, tanto Ariana, como Diogo, confirmaram que construir uma família faz parte dos planos para o futuro.

«Queremos ter muitos, cinco», brincou Diogo. «Não. Dois. Um casal está bom, não é, amor?», reagiu Ariana.

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Um outro fã questionou: «Já vivem juntos?». Diogo Maia não hesitou em responder: «Praticamente sim, praticamente já vivemos juntos».

Mas Ariana quis esclarecer a situação. «Mais ou menos, não é amor?», atirou. «Não, não é mais ou menos. Já praticamente vivemos juntos», retorquiu Diogo.

«Pronto, sim, a gente tem vivido juntos. Pronto, é isso. Vamos ver o futuro, o que é que nos reserva», esclareceu Ariana.