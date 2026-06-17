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A ferver! Entre danças e provocações, João Ricardo perde a cabeça com Leandro: «Eu tenho vergonha!» - Big Brother
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Leandro atira-se a Sara e os dois envolvem-se em discussão nunca antes vista: «Estás a brincar com quem?» - Big Brother
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Nomeações: Pedro Jorge é salvo com percentagem surpreendente. Veja toda as reações - Big Brother
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Os ciúmes estão de volta? Sara acusa João Ricardo: «Estás mesmo fixado no Pedro» - Big Brother
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Emoção e lágrimas. Marisa Susana é surpreendida pelos colegas no dia de aniversário do filho. E Pedro Jorge tem papel especial - Big Brother
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Aos gritos! João Ricardo ataca Leandro: «És um forçado, queres imitar o Leomarte!» - Big Brother
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Corte e costura! Pedro Jorge, Sara e Marisa Susana implacáveis com Leandro: «Os princípios dele...» - Big Brother
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Pedro Jorge fala com Leandro sobre as mágoas que tem e a discussão instala-se: «Dizeres que te fiz mal como o Bruno...» - Big Brother
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Inesperado! Leandro desabafa com Pedro Jorge sobre a discussão com João Ricardo: «Tanto histerismo...» - Big Brother
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Em modo Mundial 2026! Concorrentes fazem prognósticos para a Seleção Nacional - Big Brother
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«Quem era ele sem esta contracena?»: Marisa Susana e Sara têm sessão de má-língua sobre concorrente inesperado - Big Brother
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Acompanhe ao minuto

Apaixonados. Ariana mostra presente especial oferecido por Diogo. E é muito romântico

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Ariana e Diogo

Ramo gigante de rosas e mensagem apaixonada: a surpresa de Diogo que encantou Ariana

O amor continua a falar mais alto entre Ariana e Diogo. A jovem foi surpreendida pelo namorado com um gesto carregado de romantismo: um enorme ramo de rosas vermelhas acompanhado por um balão com uma dedicatória especial. Encantada com a surpresa, Ariana fez questão de a partilhar o presente nas redes sociais, onde mostrou todos os detalhes do presente.

«Amo-te tanto, meu amor», escreveu Ariana, em sinal de agradecimento. 

Já vivem juntos... e até já falam de filhos! Diogo Maia e Ariana Miranda expõem planos para o futuro 

Ariana Miranda e Diogo Maia apaixonaram-se na Casa dos Segredos 10 e, agora, vivem um romance longe dos holofotes. Contudo, o casal decidiu responder a algumas curiosidades dos fãs e acabaram por fazer algumas confissões sobre a vida a dois, inclusive sobre quantos filhos querem ter. 

Um internauta quis saber se os dois pretendem ter filhos e, tanto Ariana, como Diogo, confirmaram que construir uma família faz parte dos planos para o futuro. 

«Queremos ter muitos, cinco», brincou Diogo. «Não. Dois. Um casal está bom, não é, amor?», reagiu Ariana. 

Reality em direto?
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Pode ver tudo aqui:

Um outro fã questionou: «Já vivem juntos?». Diogo Maia não hesitou em responder: «Praticamente sim, praticamente já vivemos juntos».

Mas Ariana quis esclarecer a situação. «Mais ou menos, não é amor?», atirou. «Não, não é mais ou menos. Já praticamente vivemos juntos», retorquiu Diogo.

«Pronto, sim, a gente tem vivido juntos. Pronto, é isso. Vamos ver o futuro, o que é que nos reserva», esclareceu Ariana. 

Pode ver aqui as declarações completas:

 

Temas: Ariana Diogo

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