Apaixonados. Ariana mostra presente especial oferecido por Diogo. E é muito romântico

O amor continua a falar mais alto entre Ariana e Diogo. A jovem foi surpreendida pelo namorado com um gesto carregado de romantismo: um enorme ramo de rosas vermelhas acompanhado por um balão com uma dedicatória especial. Encantada com a surpresa, Ariana fez questão de a partilhar o presente nas redes sociais, onde mostrou todos os detalhes do presente.

«Amo-te tanto, meu amor», escreveu Ariana, em sinal de agradecimento.

Já vivem juntos... e até já falam de filhos! Diogo Maia e Ariana Miranda expõem planos para o futuro

Ariana Miranda e Diogo Maia apaixonaram-se na Casa dos Segredos 10 e, agora, vivem um romance longe dos holofotes. Contudo, o casal decidiu responder a algumas curiosidades dos fãs e acabaram por fazer algumas confissões sobre a vida a dois, inclusive sobre quantos filhos querem ter.

Um internauta quis saber se os dois pretendem ter filhos e, tanto Ariana, como Diogo, confirmaram que construir uma família faz parte dos planos para o futuro.

«Queremos ter muitos, cinco», brincou Diogo. «Não. Dois. Um casal está bom, não é, amor?», reagiu Ariana.

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Um outro fã questionou: «Já vivem juntos?». Diogo Maia não hesitou em responder: «Praticamente sim, praticamente já vivemos juntos».

Mas Ariana quis esclarecer a situação. «Mais ou menos, não é amor?», atirou. «Não, não é mais ou menos. Já praticamente vivemos juntos», retorquiu Diogo.

«Pronto, sim, a gente tem vivido juntos. Pronto, é isso. Vamos ver o futuro, o que é que nos reserva», esclareceu Ariana.