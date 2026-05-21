Ariana e Diogo já namoram? O detalhe romântico (e muito discreto) que está a agitar os fãs

Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

Digno de meme! Catarina Miranda não esconde surpresa após revelação de Diogo sobre namoro com Ariana

A reação de Eva ao ver Diogo a beijar Ariana à sua frente

Ariana é expulsa. Diogo fica em choque e Eva bate palmas de alegria. Estas são as imagens mais marcantes da noite

Diogo Maia e Ariana Miranda apaixonaram-se dentro do Secret Story 10 e viveram um romance conturbado dentro da casa, uma vez que o concorrente entrou para a casa mais vigiada do País com namorada, Eva Pais. O relacionamento terminou e, longe das câmaras, Diogo e Ariana estão cada vez mais próximos. Os dois ainda não assumiram oficialmente uma relação, mas há um detalhe que está a dar que falar.

No Instagram, os dois decidiram criar um destaque nas respetivas páginas pessoais onde partilham as fotos românticas que têm juntos. O destaque tem na descrição um emoji de um coração vermelho, que simboliza o amor que os une.

Apesar de ainda não terem assumido publicamente a relação, este detalhe comprova que os dois estão mais próximos do que nunca e que, provavelmente, já namoram.

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