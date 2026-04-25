Ariana pediu Diogo em namoro no "The Leite Show" de Flávio Furtado? Suspeitas são cada vez mais fortes

O mais recente episódio do podcast The Leite Show conduzido por Flávio Furtado, recebe Ariana Miranda e Diogo Maia como convidados.

Num pequeno excerto divulgado no Instagram pelo comentador do Secret Story, antecipa-se uma conversa intensa e sem filtros. Entre os temas em destaque estão a atual ligação de Diogo Maia à família de Eva Pais e as suspeitas de uma eventual traição por parte da ex-namorada.

Ainda assim, o momento mais marcante surge quando Ariana Miranda faz um pedido de namoro a Diogo Maia . «Qual foi a resposta?», questiona a legenda que acompanha o vídeo.