Ariana sabia que Eva e Diogo eram um casal? As imagens do Especial expuseram tudo

Está a ser uma semana de emoções intensas, depois de revelado o segredo de Eva, ficou às claras que Eva e Diogo são um casal e a polémica instalou-se dentro da casa. Com Ariana a sentir-se traída. Mas no ar ficou uma questão. Será que Ariana sabia que os dois eram um casal? No Especial desta quarta-feira, dia 25 de março, passaram várias imagens que expuseram toda a verdade.

Nas imagens pode ver-se que várias vezes a concorrente foi exposta a esta hipótese, mas nunca acreditou.

Apesar de várias vezes ter posto a hipótese de Eva e Diogo terem uma ligação, nunca pensou que fossem um casal. A concorrente acreditou sempre que Eva era apenas irmã de Diogo.