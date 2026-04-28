Com Ariana no Desafio Final, Diogo diverte-se na noite rodeado de mulheres. E as imagens não mentem

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O ex-concorrente foi apanhado num estabelecimento noturno, com várias mulheres bem perto dele.

Diogo Maia está no centro de uma nova polémica que está a agitar as redes sociais. O ex-concorrente foi apanhado num vídeo a divertir-se na noite, rodeado de várias mulheres, numa altura em que Ariana, com quem mantém uma relação, se encontra isolada dentro da casa do Desafio Final.

As imagens rapidamente se tornaram virais e deram origem a uma onda de críticas por parte dos internautas, que não pouparam comentários à atitude de Diogo Maia. Muitos questionam o respeito pela relação, tendo em conta que Ariana está completamente afastada do exterior e sem acesso ao que se passa cá fora.

 

O vídeo, amplamente partilhado, intensificou o escrutínio sobre o comportamento do ex-concorrente, com opiniões divididas entre quem condena a sua postura e quem desvaloriza o contexto das imagens, defendendo que se trata apenas de um momento de lazer.

Entretanto, Diogo Maia recorreu ao Instagram para partilhar uma fotografia, acompanhada de uma mensagem enigmática. Sem fazer qualquer referência direta à polémica, escreveu: “Mantenho o foco no que importa, sem ruído, sem distrações. O resto, a vida traz”. A publicação foi rapidamente associada ao tema, sendo interpretada por muitos como uma resposta indireta às críticas.

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Até ao momento, Ariana mantém-se alheia a toda a situação, concentrada no jogo dentro do Desafio Final. Ainda assim, cresce a curiosidade sobre como irá reagir quando sair da casa e tiver acesso a tudo o que aconteceu cá fora.

Com o programa ainda no início, este episódio vem acrescentar mais um elemento de tensão à narrativa que envolve o casal. Entre polémicas, especulações e reações nas redes sociais, uma coisa é certa: o nome de Diogo Maia dificilmente sairá das conversas nos próximos tempos.

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