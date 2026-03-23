Em choque com o que viram, pais de Ariana reagem pela primeira vez ao triângulo amoroso com Diogo e Eva: «Vai haver guerra»

Os pais de Ariana quebraram o silêncio em direto na gala do Secret Story 10 e mostraram-se completamente em choque com o comportamento da filha dentro da casa. Em conversa com Cristina Ferreira, a família não escondeu a desilusão.

O momento aconteceu logo depois de Ariana estar no confessionário à conversa com a apresentadora, em que admitiu sentir uma atração por Diogo. Foi então que os pais da jovem quebraram o silêncio e reagiram em direto na gala.

Anabela, mãe da concorrente, mostrou-se visivelmente surpreendida com o comportamento da filha dentro da casa e admitiu que nunca a imaginou nesta situação. «Eu não via a minha filha nesta situação. Ela cá fora não é assim. Lá dentro parece estar enfeitiçada», afirmou, acrescentando ainda que esperava que Ariana se afastasse imediatamente depois de saber que Diogo poderia ter uma namorada fora do programa.

A mãe não poupou críticas e apontou diretamente o dedo a Eva e a Diogo, acusando o casal de estar a manipular a situação. Segundo Anabela, os dois sabem que são um casal e, mesmo assim, continuam a colocar Ariana no meio do conflito.

Também o pai da concorrente, Carlos, confessou que tem vivido tudo com muita revolta e deixou uma frase que marcou o momento. Ao ser questionado por Cristina Ferreira sobre o que poderá acontecer quando Ariana descobrir toda a verdade, respondeu sem rodeios: «Quando ela souber mesmo a verdade, acredito que vai haver guerra na capoeira».

O momento não ficou por aqui. Os pais de Ariana aproveitaram ainda para criticar alguns comentários feitos sobre a filha ao longo das últimas semanas e mostraram-se revoltados com o que consideram terem sido ataques injustos. A reação levou mesmo Flávio Furtado a intervir em direto para se defender, lembrando que todos os concorrentes que decidem entrar na casa, sabem para o que vão

O momento tornou-se um dos mais tensos da gala e está a dar muito que falar nas redes sociais, sobretudo pela reação forte dos pais e pelo aviso deixado em direto.

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