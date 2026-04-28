Ex-concorrente inesperado defende Ariana. E envolve Diogo e Eva: «A escolha foi dele»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

17:12
Aconteceu em direto. Marcia Soares e Catarina Miranda entram em confronto: «Peço respeito!» - Big Brother
03:17

Aconteceu em direto. Marcia Soares e Catarina Miranda entram em confronto: «Peço respeito!»

17:11
Sara vai com tudo contra Afonso Leitão: «Incoerente e mentiroso» - Big Brother
01:58

Sara vai com tudo contra Afonso Leitão: «Incoerente e mentiroso»

16:36
Estalou o verniz entre Ana e Juliana: «Estás-me a atacar à toa» - Big Brother
05:51

Estalou o verniz entre Ana e Juliana: «Estás-me a atacar à toa»

16:25
Gritaria! Leomarte passa-se com acusações de Afonso Leitão - Big Brother
01:46

Gritaria! Leomarte passa-se com acusações de Afonso Leitão

16:24
Depois de Diogo, Eva e Ariana têm algo mais em comum fora da casa. E está a preocupar os fãs - Big Brother

Depois de Diogo, Eva e Ariana têm algo mais em comum fora da casa. E está a preocupar os fãs

16:20
Alta tensão! Luzia enerva-se e Sara reage: «Vai com calma» - Big Brother
07:11

Alta tensão! Luzia enerva-se e Sara reage: «Vai com calma»

16:19
Afonso Leitão arrasa Leandro: «Não passa de uma galinha depenada» - Big Brother
02:55

Afonso Leitão arrasa Leandro: «Não passa de uma galinha depenada»

16:14
Falta de inteligência? Diana Dora no centro das acusações numa dinâmica - Big Brother
08:09

Falta de inteligência? Diana Dora no centro das acusações numa dinâmica

16:05
Voz interrompe Nufla: «Ó menina deixe lá o rapaz falar» - Big Brother
08:39

Voz interrompe Nufla: «Ó menina deixe lá o rapaz falar»

15:56
Afonso Leitão pica Sara: «Engraxar sapatos é com ela» - Big Brother
04:40

Afonso Leitão pica Sara: «Engraxar sapatos é com ela»

15:52
Afonso Leitão ri-se na cara de Diana Dora: «Tenho cara de palhaça?» - Big Brother
02:56

Afonso Leitão ri-se na cara de Diana Dora: «Tenho cara de palhaça?»

15:50
Ariana passa-se com Afonso Leitão: «Tu achas que és quem!?» - Big Brother
03:59

Ariana passa-se com Afonso Leitão: «Tu achas que és quem!?»

15:46
«Começa logo a ofender»: Afonso Leitão e Diana Dora entram novamente em discussão - Big Brother
09:01

«Começa logo a ofender»: Afonso Leitão e Diana Dora entram novamente em discussão

15:22
João Ricardo arrasa Afonso Leitão: «Foi um fantoche nas mãos do Miguel Vicente (...) e depois da Catarina Miranda» - Big Brother
05:51

João Ricardo arrasa Afonso Leitão: «Foi um fantoche nas mãos do Miguel Vicente (...) e depois da Catarina Miranda»

14:19
Leandro atira: «A Marisa só levou mais 650 euros do que eu». Leomarte reage: «Mas saiu com o título de finalista» - Big Brother
05:22

Leandro atira: «A Marisa só levou mais 650 euros do que eu». Leomarte reage: «Mas saiu com o título de finalista»

14:18
Leandro confessa: «Achava que merecia ganhar e fiquei triste pelos portugueses não me terem entendido» - Big Brother
09:10

Leandro confessa: «Achava que merecia ganhar e fiquei triste pelos portugueses não me terem entendido»

13:57
Sara e Afonso em bate-boca: «Para além de incoerente és mentiroso» - Big Brother
01:40

Sara e Afonso em bate-boca: «Para além de incoerente és mentiroso»

13:51
Afonso e Leandro aos gritos: «Ressabiado, dizia que ia ganhar e nem à final chegou (…) tem vergonha!» - Big Brother
02:53

Afonso e Leandro aos gritos: «Ressabiado, dizia que ia ganhar e nem à final chegou (…) tem vergonha!»

13:29
Daniela acusa Leomarte e Flávia de traçarem plano para a ignorar e revela: «Houve uma situação» - Big Brother
02:38

Daniela acusa Leomarte e Flávia de traçarem plano para a ignorar e revela: «Houve uma situação»

13:27
Leandro é tema de conversa: «O pior dele acabou por se revelar (…) estragou-se no fim» - Big Brother
04:55

Leandro é tema de conversa: «O pior dele acabou por se revelar (…) estragou-se no fim»

13:24
Ariana aponta: «Há gente que ficou com um melão de ela ter sido salva em primeiro» - Big Brother
08:14

Ariana aponta: «Há gente que ficou com um melão de ela ter sido salva em primeiro»

13:15
Diana Dora comenta postura de concorrente: «Ele entrou aqui a matar» - Big Brother
10:05

Diana Dora comenta postura de concorrente: «Ele entrou aqui a matar»

12:57
Ariana mostra dificuldade em sobressair: «Já têm os atritos deles e nós ficamos ali a olhar» - Big Brother
01:13

Ariana mostra dificuldade em sobressair: «Já têm os atritos deles e nós ficamos ali a olhar»

12:40
Com Ariana no Desafio Final, Diogo diverte-se na noite rodeado de mulheres. E as imagens não mentem - Big Brother

Com Ariana no Desafio Final, Diogo diverte-se na noite rodeado de mulheres. E as imagens não mentem

12:34
Hilariante! João Ricardo dá aula de dança oriental - Big Brother
15:53

Hilariante! João Ricardo dá aula de dança oriental

Acompanhe ao minuto

Ex-concorrente inesperado defende Ariana. E envolve Diogo e Eva: «A escolha foi dele»

Ex-concorrente inesperado defende Ariana. E envolve Diogo e Eva: «A escolha foi dele» - Big Brother

A ex-concorrente reagiu nas redes sociais às críticas dirigidas a Ariana, recordando o passado no “Secret Story 10” e apontando responsabilidades a Diogo.

Noélia Pereira recorreu às redes sociais para defender Ariana, atual participante do Secret Story - Desafio Final. A antiga concorrente utilizou o Instagram, na tarde de segunda-feira, 27 de abril, para reagir às críticas dirigidas à jovem de Baião.

Atenta ao desenrolar do programa, a empresária mostrou-se incomodada com os comentários feitos por outros concorrentes, que continuam a associar Ariana à sua participação no Secret Story 10, onde integrou um triângulo amoroso com Eva e Diogo.

Sem esconder a sua perplexidade, Noélia questionou as críticas e recordou o contexto da situação «Eu não estou a entender porque é estão a martirizar a Ariana pelo jogo anterior dela. Parece que as pessoas se esquecem como é que as coisas começaram. Quem tinha namorada era o Diogo, a Ariana não tinha ninguém».

«O Diogo é que agiu mal, ela depois apaixonou-se, que culpa tem ela de se ter apaixonado?», questionou Noélia.

A ex-concorrente sublinhou ainda que todos os participantes têm fragilidades, considerando injustas as acusações dirigidas à atual amiga especial de Diogo: «Agora estão a crucificar a rapariga, só porque a rapariga ficou com o namorado da outra? A escolha foi dele, ela não teve culpa», afirmou.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Veja o vídeo:

Temas: Ariana Diogo Eva Noélia Pereira

Fora da Casa

Este é o motivo da "guerra" entre Afonso e Sara. Eis o que disse a concorrente sobre Catarina Miranda

Este é o motivo da "guerra" entre Afonso e Sara. Eis o que disse a concorrente sobre Catarina Miranda

Há 13 min
Após estreia de Desafio Final, Vera lança farpa a Marisa Susana. E envolve Pedro Jorge

Após estreia de Desafio Final, Vera lança farpa a Marisa Susana. E envolve Pedro Jorge

Há 1h e 26min
Uma história de amor que começou com um detalhe hilariante: Jéssica Jeremias conta como conheceu Wilson Manafá

Uma história de amor que começou com um detalhe hilariante: Jéssica Jeremias conta como conheceu Wilson Manafá

Há 1h e 58min
Jéssica Jeremias faz revelação chocante sobre a morte da mãe: «O meu pai sabia que ela não podia...»

Jéssica Jeremias faz revelação chocante sobre a morte da mãe: «O meu pai sabia que ela não podia...»

Há 2h e 48min
Catarina Miranda e Jéssica Vieira voltam a "confrontar-se" na TVI. E o motivo envolve Afonso Leitão

Catarina Miranda e Jéssica Vieira voltam a "confrontar-se" na TVI. E o motivo envolve Afonso Leitão

Hoje às 12:40
Indireta para Marcelo Palma? Rita Almeida deixa mensagem enigmática: «Alguém te deve um pedido de desculpa?»

Indireta para Marcelo Palma? Rita Almeida deixa mensagem enigmática: «Alguém te deve um pedido de desculpa?»

Hoje às 11:50
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Dois andares e uma escadaria de luxo: As imagens inéditas da casa de Liliana, do Secret Story 10

Dois andares e uma escadaria de luxo: As imagens inéditas da casa de Liliana, do Secret Story 10

Ontem às 18:28
Jéssica confessa mudança na relação com Wilson Manafá depois do “Secret Story 10”
02:42

Jéssica confessa mudança na relação com Wilson Manafá depois do “Secret Story 10”

Hoje às 11:19
Todos estão a falar disto: As imagens completas do desmaio de Leomarte em pleno Especial

Todos estão a falar disto: As imagens completas do desmaio de Leomarte em pleno Especial

Hoje às 10:15
Jéssica usou o vestido mais cobiçado de sempre na final do Secret Story 10. Descobrimos o preço e onde o pode comprar

Jéssica usou o vestido mais cobiçado de sempre na final do Secret Story 10. Descobrimos o preço e onde o pode comprar

Hoje às 11:25
O vestido de Jéssica que está a fazer furor em todo o lado

O vestido de Jéssica que está a fazer furor em todo o lado

Hoje às 11:13
Ver Mais

Notícias

Este é o motivo da "guerra" entre Afonso e Sara. Eis o que disse a concorrente sobre Catarina Miranda

Este é o motivo da "guerra" entre Afonso e Sara. Eis o que disse a concorrente sobre Catarina Miranda

Há 13 min
Depois de Diogo, Eva e Ariana têm algo mais em comum fora da casa. E está a preocupar os fãs

Depois de Diogo, Eva e Ariana têm algo mais em comum fora da casa. E está a preocupar os fãs

Há 53 min
Após estreia de Desafio Final, Vera lança farpa a Marisa Susana. E envolve Pedro Jorge

Após estreia de Desafio Final, Vera lança farpa a Marisa Susana. E envolve Pedro Jorge

Há 1h e 26min
Ex-concorrente inesperado defende Ariana. E envolve Diogo e Eva: «A escolha foi dele»

Ex-concorrente inesperado defende Ariana. E envolve Diogo e Eva: «A escolha foi dele»

Há 1h e 27min
Uma história de amor que começou com um detalhe hilariante: Jéssica Jeremias conta como conheceu Wilson Manafá

Uma história de amor que começou com um detalhe hilariante: Jéssica Jeremias conta como conheceu Wilson Manafá

Há 1h e 58min
Ver Mais Notícias

Opinião

Catarina arrasa Afonso: «Se ele fosse realmente um bom jogador, não ia contra os mais fracos»

Catarina arrasa Afonso: «Se ele fosse realmente um bom jogador, não ia contra os mais fracos»

Ontem às 17:46
Pai de Sara surge pela primeira vez e admite: «Ela vai ter pessoas à altura dela para jogar»

Pai de Sara surge pela primeira vez e admite: «Ela vai ter pessoas à altura dela para jogar»

Ontem às 00:28
Diana Lopes questiona Hugo sobre comentário polémico: «Eu já tive com muitas raparigas… ». E o número pode surpreender

Diana Lopes questiona Hugo sobre comentário polémico: «Eu já tive com muitas raparigas… ». E o número pode surpreender

23 abr, 18:31
Hugo é confrontado por Diana Lopes. E o assunto envolve Eva

Hugo é confrontado por Diana Lopes. E o assunto envolve Eva

23 abr, 17:54
«Está sempre a chorar, acho uma chatice»: Ariana reage às imagens de Eva após a expulsão de Diogo

«Está sempre a chorar, acho uma chatice»: Ariana reage às imagens de Eva após a expulsão de Diogo

20 abr, 19:41
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»
03:58

Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»

Ontem às 17:32
Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»
01:20

Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»

Ontem às 10:10
Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem
03:00

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem

20 abr, 19:39
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»
05:16

Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

20 abr, 18:20
Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós
01:02

Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós

20 abr, 18:14
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Uma história de amor que começou com um detalhe hilariante: Jéssica Jeremias conta como conheceu Wilson Manafá

Uma história de amor que começou com um detalhe hilariante: Jéssica Jeremias conta como conheceu Wilson Manafá

Há 1h e 58min
Jéssica Jeremias faz revelação chocante sobre a morte da mãe: «O meu pai sabia que ela não podia...»

Jéssica Jeremias faz revelação chocante sobre a morte da mãe: «O meu pai sabia que ela não podia...»

Há 2h e 48min
Digno de um Óscar! Leomarte recebe missão icónica e desmaia em pleno Especial: as reações dos colegas são impagáveis

Digno de um Óscar! Leomarte recebe missão icónica e desmaia em pleno Especial: as reações dos colegas são impagáveis

Hoje às 10:22
Em choque, Eva reage a tudo o que descobriu sobre Diogo fora do Secret Story: «Mentiras. A única coisa que falta...»

Em choque, Eva reage a tudo o que descobriu sobre Diogo fora do Secret Story: «Mentiras. A única coisa que falta...»

Ontem às 15:03
Já sabemos quem são os concorrentes em risco. E a estadia pode ser mais curta do que esperam
02:58

Já sabemos quem são os concorrentes em risco. E a estadia pode ser mais curta do que esperam

Ontem às 00:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em tronco nu, Francisco Macau revela mudança drástica: "2025 foi um ano muito pesado para mim"

Em tronco nu, Francisco Macau revela mudança drástica: "2025 foi um ano muito pesado para mim"

Ontem às 10:19
Um dia antes de "Secret Story - Desafio Final", Catarina Miranda fez partilha sobre Afonso Leitão

Um dia antes de "Secret Story - Desafio Final", Catarina Miranda fez partilha sobre Afonso Leitão

Ontem às 00:09
Quarta entrada em reality shows: TVI convoca veterano para "Secret Story - Desafio Final"

Quarta entrada em reality shows: TVI convoca veterano para "Secret Story - Desafio Final"

26 abr, 23:18
Foi dia de casamento para Jéssica Vieira!

Foi dia de casamento para Jéssica Vieira!

26 abr, 20:02
Aparência da filha mais nova de Sónia Jesus choca as redes sociais... e a mãe revolta-se: "Qual é o problema?"

Aparência da filha mais nova de Sónia Jesus choca as redes sociais... e a mãe revolta-se: "Qual é o problema?"

26 abr, 09:39
Ver Mais Outros Sites