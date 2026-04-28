Ex-concorrente inesperado defende Ariana. E envolve Diogo e Eva: «A escolha foi dele»

Noélia Pereira recorreu às redes sociais para defender Ariana, atual participante do Secret Story - Desafio Final. A antiga concorrente utilizou o Instagram, na tarde de segunda-feira, 27 de abril, para reagir às críticas dirigidas à jovem de Baião.

Atenta ao desenrolar do programa, a empresária mostrou-se incomodada com os comentários feitos por outros concorrentes, que continuam a associar Ariana à sua participação no Secret Story 10, onde integrou um triângulo amoroso com Eva e Diogo.

Sem esconder a sua perplexidade, Noélia questionou as críticas e recordou o contexto da situação «Eu não estou a entender porque é estão a martirizar a Ariana pelo jogo anterior dela. Parece que as pessoas se esquecem como é que as coisas começaram. Quem tinha namorada era o Diogo, a Ariana não tinha ninguém».

«O Diogo é que agiu mal, ela depois apaixonou-se, que culpa tem ela de se ter apaixonado?», questionou Noélia.

A ex-concorrente sublinhou ainda que todos os participantes têm fragilidades, considerando injustas as acusações dirigidas à atual amiga especial de Diogo: «Agora estão a crucificar a rapariga, só porque a rapariga ficou com o namorado da outra? A escolha foi dele, ela não teve culpa», afirmou.