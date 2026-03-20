Fim da linha. Diogo revela a Ariana que tem namorada e esta tem reação 'explosiva': o resumo da noite mais polémica do Secret Story 10

Festa escaldante agita o Secret Story. Diogo faz strip… mas a namorada fica de fora. E estas são as imagens

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A casa do Secret Story 10 está a ferver. Na noite desta quinta-feira, 19 de março, Diogo contou a Ariana que tem namorada, sem nunca revelar que é Eva e dando a entender que essa pessoa está «cá fora». Em choque, a concorrente abandonou a conversa e refugiou-se no quarto onde acabou por se desfazer em lágrimas.

O momento aconteceu pouco depois do Especial com Cristina Ferreira, onde Diogo foi chamado a confessionário para falar sobre o «jogo perigoso» que está a fazer com Ariana para proteger o segredo da namorada Eva, que é «Namoro há 5 anos com um concorrente da casa».

Diogo decidiu «abrir o jogo» com Ariana e decide que os dois deveriam afastar-se. O concorrente acaba por dizer que tem namorada e esta fica desfeita.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

Depois, Diogo decide contar também aos restantes colegas que tem uma namorada e assume que se sente «a pior pessoa do Mundo» pelo que fez à namorada e também a Ariana.

Veja as reações de toda a casa à polémica do momento:

Já mais tarde, Diogo e Ariana voltam a ter a uma conversa com mais calma, e Ariana não esconde a indignação perante os beijos e carícias que trocou com o concorrente debaixo dos lençóis, tendo este uma namorada.

No fim da conversa, os dois acabam por se abraçar, mas não sem antes Ariana deixar bem claro que não vai voltar a dormir na mesma cama que Diogo. «Não faz sentido», garantiu.