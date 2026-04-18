Irmã de Eva agradece a Ariana pelo fim do namoro: «Obrigada por teres conseguido aquilo que nós tentámos durante 5 anos»

No Momento Certo, Ariana senta-se à conversa com João Patrício para esclarecer a pergunta que não quer calar: Vítima ou Vilã? Durante a conversa, irmã de Eva deixa uma mensagem que provoca reações em estúdio.

O Momento Certo, formato da TVI dedicado a histórias reais, reencontros e emoções intensas, recebeu este sábado Ariana Miranda como convidada especial. Sob o tema «vítima ou vilã?», a ex-concorrente do Secret Story 10 aceitou revisitar a polémica relação com Diogo e Eva - num ambiente carregado de sentimentos e confrontos.

Ao longo do programa, conduzido por João Patrício, foram recordadas imagens marcantes do triângulo que dominou o reality show. Ariana voltou a garantir que nunca soube da relação entre Diogo e Eva, explicando que chegou mesmo a acreditar que eram irmãos: «Apesar de toda a gente dizer que eu sabia, eu não sabia», afirmou, admitindo ainda que acabou por se apaixonar.

Mas foi já numa fase mais avançada da emissão que surgiu um dos momentos mais polémicos da tarde. Através de um vídeo, a irmã de Eva decidiu intervir. E deixou palavras que rapidamente mudaram o ambiente em estúdio.

«Se a minha irmã não lhe deu importância, eu também não vou dar. Mas obrigada, do fundo do coração, por ter conseguido aquilo que nós tentámos durante cinco anos: separar a minha irmã do Diogo», disse, num tom irónico.

A reação foi imediata. Ariana mostrou-se visivelmente incomodada e respondeu sem rodeios: «Essas palavras não foram muito bonitas». O momento gerou desconforto e reforçou a tensão já existente em torno desta história, que continua a dividir opiniões mesmo fora da casa.

Também a mãe de Diogo, presente em estúdio, acabou por reagir às declarações, contrariando a versão deixada pela irmã de Eva: «O que essa senhora disse não é verdade», afirmou, garantindo que sempre existiu proximidade entre Diogo e a família de Eva, apesar de não quererem que a relação continuasse.

Ao longo do programa, Ariana falou ainda do impacto das críticas nas redes sociais e não escondeu a dor ao abordar o sofrimento da família, sobretudo do pai: «Os comentários são maus, mas quando atingem a família… magoa muito mais», confessou.

Veja mais desta entrevista:

Entre emoções, confrontos e declarações inesperadas, o Momento Certo voltou a cumprir o seu propósito: dar voz a histórias reais, mesmo quando essas histórias continuam longe de um desfecho pacífico.