Não quer voltar aos céus nem inclui Diogo no projeto que tem em mente. Eis os planos de Ariana

Depois de uma passagem intensa pelo Desafio Final, Ariana Miranda já tem o futuro traçado. Entre uma possível mudança de vida, novos projetos e planos ao lado de Diogo Maia, a ex-concorrente garante que esta é apenas uma nova fase.

Foram apenas duas semanas dentro da casa do Desafio Final, mas o tempo pareceu bem maior para Ariana Miranda. Expulsa este domingo, 10 de maio, a antiga concorrente regressou à vida real com várias ideias em mente e a certeza de que quer aproveitar ao máximo esta nova etapa da sua vida.

«Sinto-me ótima, estou super contente com a minha participação. Não correu como esperava, queria ter mostrado mais o meu lado divertido, não queria discussões, mas foi o que foi. Agora não há nada a fazer», começou por confessar a ex-comissária de bordo.

Depois da experiência no reality show da TVI, Ariana admite que a prioridade passa agora por descansar e viajar. E há alguém com quem quer muito concretizar esse plano: Diogo Maia. «Primeiro quero viajar para me abster disto tudo», revelou, explicando que essa viagem já estava a ser preparada antes de aceitar entrar no Desafio Final. «Ainda não pensámos muito, porque só saí no domingo. Estávamos a combinar isso antes, na semana em que ele saiu, mas depois recebi o convite para o Desafio Final e não deu. Mas queremos ir para fora», acrescentou.

Apesar da vontade de sair de Portugal, Ariana acredita que será difícil passar despercebida. «É difícil não saberem quem somos, no Brasil já sabem, na Inglaterra também», disse, entre gargalhadas. Embora continuem sem assumir oficialmente uma relação , Ariana não esconde que Diogo é uma peça importante no seu futuro. Ainda assim, garante que o romance continua sem um pedido formal. «Não houve pedido, tem de haver. Aquele que eu fiz no ‘The Leite Show’ não conta, foi só brincadeira», atirou.

Além da vida pessoal, Ariana também já pensa no futuro profissional. A ex-concorrente revelou que quer apostar num negócio próprio, afastando, para já, um regresso à aviação. «Quero abrir uma loja minha, mas estou ainda indecisa sobre o que vou vender, vamos ver o que a vida me reserva, mas era algo que queria há muito tempo», explicou. Apesar de já ter falado sobre o projeto com Diogo Maia, garante que a ideia, para já, é avançar sozinha. «Para já é só minha, mas se ele quiser juntar-se, nunca se sabe. Agora vamos aguardar o que a vida me reserva», concluiu.

Apesar da curta passagem pelo programa, Ariana Miranda não se arrepende de ter regressado aos reality shows e acredita que esta experiência poderá marcar o início de uma nova fase na sua vida.