O lado "negro" da relação. Mãe de Diogo pronuncia-se sobre Eva e fecha portas ao amor: «Nunca o disse ao meu filho, mas...»

O Momento Certo ficou marcado pelo primeiro confronto entre Ariana e a mãe de Diogo. Ariana Miranda ficou frente a frente com a mãe de Diogo, numa conversa marcada por tensão, mas também por algumas revelações surpreendentes. Sem filtros, Cláudia posicionou acerca da relação do filho com Eva, dado que os dois viviam juntos na casa da mãe do concorrente.

«Fiquei intrigada com o que disse na gala, de que lá dentro só viu jogadores. Queria perguntar-lhe se acha que o seu filho sempre jogou comigo», começou por dizer Ariana em direção a Cláudia.

A resposta da mãe de Diogo foi clara e acabou por trazer uma nova leitura da relação: «No início, digo-te que sim, era jogo por parte dele e da Eva… mas depois não», afirmou, garantindo que, com o tempo, percebeu que o filho começou a desenvolver sentimentos genuínos por Ariana.

A conversa seguiu para um terreno ainda mais delicado quando a mãe de Diogo confirmou algo que já circulava fora da casa: o desgaste da relação com Eva: «Confirmo. Da minha parte, sim. Mas nunca o disse ao meu filho, porque não sou ninguém para me meter», explicou, acrescentando que não via futuro no casal. «A Eva vive comigo há um ano e meio e a gente vê coisas que não gosta».

Convicta, foi mais longe e antecipou o desfecho da relação: «Acho que o meu filho nunca mais vai ter nada com a Eva», disse, revelando que Diogo já demonstrava sinais de distanciamento emocional. «Senti que ele tinha receio de acabar com ela, porque sempre que tentava, ela chorava».

Ainda assim, não desculpou a atitude do filho dentro da casa: «O meu filho pode ter sido o maior culpado, e é, mas os três tiveram mal», sublinhou.

Sobre um possível futuro entre Diogo e Ariana, a posição foi cautelosa: «Não tenho nada contra a Ariana, mas gostava que o meu filho ficasse sozinho. Namora desde os 16 anos, precisa de amadurecer», afirmou.