Pela primeira vez, Ariana reage a críticas de mãe de Diogo: «Fiquei triste quando ouvi»

Ariana Miranda ainda está a digerir o impacto da saída do Secret Story e o regresso à realidade não podia ter sido mais intenso. Poucas horas depois de deixar a casa, a ex-concorrente foi confrontada com comentários controversos, alguns vindao da família de Diogo Maia.
Em declarações à TVI, a jovem de Baião reagiu às palavras da mãe do concorrente, que colocou em causa a autenticidade da relação entre os dois. A reação foi imediata e marcada pela desilusão: «Fiquei triste quando ouvi as palavras dela porque realmente não estava à espera… mas ela se calhar conhece melhor o filho dela do que eu», afirmou.
Apesar das críticas, Ariana garante que viveu tudo de forma genuína dentro da casa. A revelação de que Diogo tinha uma relação cá fora apanhou-a de surpresa numa fase em que já estava emocionalmente envolvida: «No dia em que ele me disse que tinha uma namorada de há dois anos, eu não acreditei… achei que era missão», explicou.
Com o passar do tempo, os sentimentos intensificaram-se. A ex-concorrente admite que a ligação ultrapassou a simples cumplicidade: «Eu comecei a gostar dele, sim. Primeiro surgiu a atração e depois o sentimento», confessou.
Ariana revelou ainda que, longe das câmaras e dos restantes colegas, existiam conversas mais profundas que a levaram a acreditar num possível futuro fora do programa. Ainda assim, em público, Diogo mantinha um discurso diferente.
«O que me deixou mais magoada foi ele dizer nas galas que nós não tínhamos realmente nada»
Segundo a jovem, o concorrente sempre deu a entender que qualquer relação só poderia avançar depois do fim do reality show, o que acabou por criar expectativas difíceis de gerir.
Agora, já fora da casa, Ariana prefere acreditar que tudo foi verdadeiro, mas deixa um aviso claro.: «Eu prefiro acreditar que não foi jogo, porque se for é algo muito feio e muito baixo. Pessoas que fazem isso são pessoas sem escrúpulos», afirmou.
Quanto ao futuro, reina a incerteza. Ariana admite que há uma conversa por ter com Diogo e muitas questões por esclarecer.
Veja a entrevista no vídeo acima.