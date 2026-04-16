Popularidade: Sem Ariana na casa, quem ocupa o último lugar do ranking? Veja os resultados

A reta final do Secret Story 10 já se faz sentir e, com apenas oito concorrentes ainda em jogo, o mais recente ranking de popularidade vem agitar — e muito — as contas dentro da casa mais vigiada do país.
Depois da expulsão de Ariana e da desistência de Ricardo João, o jogo ganhou uma nova configuração e isso refletiu-se diretamente nas preferências do público. O destaque desta semana vai para Diogo, que passa a ocupar o último lugar da tabela, posição anteriormente pertencente à amiga especial, Ariana.
Logo acima, em penúltimo lugar, surge Hugo, que continua a não convencer totalmente os espetadores, mantendo-se numa zona de risco numa fase decisiva do programa.
No extremo oposto da tabela, o pódio mantém-se relativamente estável. Eva continua a liderar destacada, consolidando a sua posição como favorita há já várias semanas consecutivas.
Na segunda posição está Tiago, que tem vindo a afirmar-se cada vez mais como um dos concorrentes mais fortes, encurtando distâncias para o primeiro lugar. A fechar o top 3 aparece Liliana, que também continua a somar apoio e a garantir um lugar entre os preferidos dos portugueses.
Com o fim cada vez mais próximo, as posições tornam-se mais decisivas e qualquer mudança pode ser determinante. Entre quedas inesperadas e lideranças consolidadas, o ranking de popularidade deixa claro: tudo ainda pode acontecer no Secret Story 10.
Veja o ranking completo:
1º Eva
2º Tiago
3º Liliana
4º Jéssica
5º Sara
6º Ana
7º Hugo
8º Diogo