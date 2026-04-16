Popularidade: Sem Ariana na casa, quem ocupa o último lugar do ranking? Veja os resultados

A reta final do Secret Story 10 já se faz sentir e, com apenas oito concorrentes ainda em jogo, o mais recente ranking de popularidade vem agitar — e muito — as contas dentro da casa mais vigiada do país.

Depois da expulsão de Ariana e da desistência de Ricardo João, o jogo ganhou uma nova configuração e isso refletiu-se diretamente nas preferências do público. O destaque desta semana vai para Diogo, que passa a ocupar o último lugar da tabela, posição anteriormente pertencente à amiga especial, Ariana.

Logo acima, em penúltimo lugar, surge Hugo, que continua a não convencer totalmente os espetadores, mantendo-se numa zona de risco numa fase decisiva do programa.

No extremo oposto da tabela, o pódio mantém-se relativamente estável. Eva continua a liderar destacada, consolidando a sua posição como favorita há já várias semanas consecutivas.

Na segunda posição está Tiago, que tem vindo a afirmar-se cada vez mais como um dos concorrentes mais fortes, encurtando distâncias para o primeiro lugar. A fechar o top 3 aparece Liliana, que também continua a somar apoio e a garantir um lugar entre os preferidos dos portugueses.

Com o fim cada vez mais próximo, as posições tornam-se mais decisivas e qualquer mudança pode ser determinante. Entre quedas inesperadas e lideranças consolidadas, o ranking de popularidade deixa claro: tudo ainda pode acontecer no Secret Story 10.

Veja o ranking completo:

1º Eva

2º Tiago

3º Liliana

4º Jéssica

5º Sara

6º Ana

7º Hugo

8º Diogo