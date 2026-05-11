Reviravolta inesperada na relação! Diogo faz confissão em estúdio que pode deixar Ariana em choque

A gala deste domingo do Secret Story – Desafio Final ficou marcada por vários momentos inesperados e um deles aconteceu logo após Cristina Ferreira revelar, através do gráfico, que Ariana era a concorrente expulsa da noite.

A apresentadora dirigiu-se a Diogo, que se encontrava na plateia em estúdio, para obter as suas reações à decisão do público e acabou por questioná-lo sobre a relação entre os dois. A resposta do ex-concorrente apanhou muitos de surpresa e gerou várias reações imediatas entre os presentes, pois negou ser namorado oficial de Ariana: «Não é o que eu sinto, para lá caminha, assim espero, mas ainda não somos».

Perante a surpresa em estúdio, o ex-concorrente reforçou ainda: «Nós estávamos juntos sim, mas quando ela sair aí vamos ver no que vai dar».

As palavras de Diogo causaram impacto entre os presentes na gala, como é o caso de Catarina Miranda, que estava na plateia a apoiar Afonso, a reagir de forma visível ao momento.

Veja o momento aqui:

Recorde-se que, há algumas semanas, Diogo já tinha falado sobre o tema no programa Momento Certo, da TVI. Na altura, o ex-concorrente confirmou que os dois estavam juntos, mas explicou que ainda não existia um namoro oficial, uma vez que o pedido ainda não tinha acontecido.

Veja aqui: