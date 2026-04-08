Unidos dentro e fora da casa. Amiga de Ariana enche mãe de Diogo de elogios: «Uma mulher de armas»

As imagens de que todos falam: Diogo quase revela a verdade com reação à teoria de Liliana sobre Eva

A gala do domingo passado foi marcada pela ida de familiares e amigos à casa mais vigiada do país. Diogo contou com a presença da mãe, Cláudia e Ariana contou com Katia, uma amiga. A amiga de Ariana não poupou os elogios à mãe de Diogo .

No Instagram, Katia Ferreira, amiga e líder da team de Ariana, aproveitou para deixar algumas palavras em relação à experiência que viveu ao ir visitar a casa do Secret Story. «Às vezes ainda nem acredito no que vivi do domingo. Como disse a Cristina, é uma experiência para poucos...», começou por dizer.

De seguida, deixou ainda fortes elogios a Cláudia, mãe de Diogo: «ter vivido isto ao lado da Cláudia (mãe do Diogo), foi inacreditável», escreveu. «Uma mulher de armas, com um coração genuíno e sempre com uma palavra amiga 🤍», reforçou.