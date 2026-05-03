«Amante com ciúmes» Ariana isola-se em lágrimas após comentários sobre o polémico "triângulo amoroso" com Eva e Diogo

Uma conversa entre Ana Batista, Sara Jesus e Flávia acabou por escalar para uma discussão intensa, centrada no impacto do polémico triângulo amoroso vivido no Secret Story 10, que envolveu Eva, Diogo e Ariana. Assim, a noite deste sábado, dia 2 de maio, ficou marcada por mais um momento de tensão no Secret Story - Desafio Final, da TVI

Apesar de estar presente e a ouvir a conversa, Ariana tentou colocar um ponto final no tema, visivelmente incomodada com a insistência: «Gostava que parassem de falar desse assunto (...) Desculpem lá, se querem falar disso vão para outro sítio que não comigo aqui ao lado», pediu.

Ainda assim, Ana Batista respondeu que a conversa não era diretamente sobre Ariana, mas sim sobre Eva e Diogo, enquanto Sara Jesus justificou que ainda não tinha tido oportunidade de perceber o impacto do tema fora da casa, uma vez que transitou de um programa para o outro.

O ambiente agravou-se pouco depois, quando Leomarte Freire encontrou Ariana abalada no quarto e decidiu confrontar as colegas em sua defesa, originando uma nova troca de acusações, desta vez com Ana Batista e Sara Jesus.

Emocionada, Ariana mostrou-se magoada com algumas das afirmações feitas , nomeadamente a expressão «A amante tinha mais ciúmes», que não conseguiu ignorar.

Sentindo-se injustiçada, a concorrente voltou a esclarecer a sua posição, garantindo que «a consciência está tranquila porque não sabia que Diogo e Eva eram um casal quando se envolveu com o concorrente».

Já mais recolhida, Ariana desabafou com Leomarte sobre o sucedido e reforçou o desconforto com a constante abordagem do tema: «Não é um assunto que tenha de se puxar todos os dias para aqui». A situação culminou com a jovem a refugiar-se na casa de banho, onde acabou por chorar e pedir espaço: «Eu quero estar sozinha. Estou cansada, deixem-me estar aqui».