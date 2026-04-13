Fora da casa, Ariana revela conversas com Diogo que nunca ninguém ouviu: «Ele disse-me que...»

Ariana é expulsa. Diogo fica em choque e Eva bate palmas de alegria. Estas são as imagens mais marcantes da noite

Ariana Miranda ainda está a digerir o impacto da saída do Secret Story e o regresso à realidade não podia ter sido mais intenso. Poucas horas depois de deixar a casa, a ex-concorrente foi confrontada com comentários controversos, alguns vindao da família de Diogo Maia.

Em declarações à TVI, a jovem de Baião reagiu às palavras da mãe do concorrente, que colocou em causa a autenticidade da relação entre os dois. A reação foi imediata e marcada pela desilusão: «Fiquei triste quando ouvi as palavras dela porque realmente não estava à espera… mas ela se calhar conhece melhor o filho dela do que eu», afirmou.

Apesar das críticas, Ariana garante que viveu tudo de forma genuína dentro da casa. A revelação de que Diogo tinha uma relação cá fora apanhou-a de surpresa numa fase em que já estava emocionalmente envolvida: «No dia em que ele me disse que tinha uma namorada de há dois anos, eu não acreditei… achei que era missão», explicou.

Com o passar do tempo, os sentimentos intensificaram-se. A ex-concorrente admite que a ligação ultrapassou a simples cumplicidade: «Eu comecei a gostar dele, sim. Primeiro surgiu a atração e depois o sentimento», confessou.

Ariana revelou ainda que, longe das câmaras e dos restantes colegas, existiam conversas mais profundas que a levaram a acreditar num possível futuro fora do programa. Ainda assim, em público, Diogo mantinha um discurso diferente.

Segundo a jovem, o concorrente sempre deu a entender que qualquer relação só poderia avançar depois do fim do reality show , o que acabou por criar expectativas difíceis de gerir.

Agora, já fora da casa, Ariana prefere acreditar que tudo foi verdadeiro, mas deixa um aviso claro.: «Eu prefiro acreditar que não foi jogo, porque se for é algo muito feio e muito baixo. Pessoas que fazem isso são pessoas sem escrúpulos», afirmou.

Quanto ao futuro, reina a incerteza. Ariana admite que há uma conversa por ter com Diogo e muitas questões por esclarecer.