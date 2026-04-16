Do Secret Story 10 para os palcos? Ariana convidada para ser estrela em evento

Ariana é expulsa. Diogo fica em choque e Eva bate palmas de alegria. Estas são as imagens mais marcantes da noite

Ariana saiu da casa mais vigiada do País, mas está mais ativa do que nunca. Na manhã desta quinta-feira, dia 16 de abril, a ex-concorrente do Secret Story revelou nas suas redes sociais que vai marcar presença numa discoteca em Baião no próximo sábado, dia 18 de abril.

A confirmação chegou através de um story na página oficial de Instagram da ex-concorrente, onde Ariana anunciou a sua "presença especial" no evento, mais uma prova de que a popularidade conquistada dentro da casa mais vigiada do País continua a render frutos cá fora.

Recorde-se que Ariana foi a expulsa do passado domingo, dia 12 de abril e desde que saiu do Secret Story, Ariana tem mantido uma presença assídua nas redes sociais.