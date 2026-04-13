Depois de ser expulsa do Secret Story, Ariana recebe «colo» de ex-concorrente inesperado: «Apesar de tudo...»

Depois de ter sido expulsa do Secret Story 10, Ariana recebeu «colo» de um ex-concorrente muito inesperado. Nas redes sociais, Gabriel Sousa, ex-concorrente do Big Brother 2024 decidiu declarar-se publicamente à jovem.

Através das stories do Instagram, o empresário partilhou uma fotografia em que surge ao lado de Ariana, em clima de grande cumplicidade.

«Apesar de tudo o que aconteceu, estou aqui para ti, sempre!», começou por escrever.

E prosseguiu: «Aquilo lá dentro é só um jogo, com regras, pressão e momentos que nem sempre mostram quem realmente somos. Cá fora, a vida é real, as pessoas são reais e isso é o que importa.»

«Os amigos não se abandonam, seja em que circunstância for», terminou.

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Ariana emite comunicado após expulsão do Secret Story. E deixa um recado implacável

Ariana foi a concorrente expulsa do Secret Story 10 na gala deste domingo, 12 de abril. Chegada a estúdio, a jovem quebrou o silêncio sobre a sua expulsão, mas foi horas depois que emitiu um comunicado a fazer um pedido especial.

«Hoje termina um capítulo muito intenso, mas começa o mais importante: a vida cá fora. Queremos agradecer a todas as pessoas que acompanharam, apoiaram e estiveram desse lado ao longo desta jornada. Cada mensagem positiva fez diferença. Nem tudo o que se vê na televisão define alguém na totalidade. A vida real acontece aqui fora, longe das câmaras, e é aqui que tudo continua», começou por escrever.

No mesmo texto, divulgado nas redes sociais, a equipa de Ariana pediu algum respeito e consideração agora que a jovem está cá fora, uma vez que a mesma tem sido alvo de duras críticas e ofensas devido à relação que manteve com Diogo, depois de este terminar o namoro com Eva.

«Pedimos de coração que escolhem ser gentis. Obrigada a quem continua por aqui. Agora é tempo de cuidar, respeitar, proteger. Voltaremos em breve», findaram.

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Ariana não deixa nada por dizer: «Segui o meu coração»

Ainda em estúdio, Cristina Ferreira quis saber se Ariana estava à espera de sair da casa mais vigiada do País. «Estava sim. No leque que estávamos, eu sempre disse que sentia que era eu que ia sair», garantiu.

Cristina Ferreira questionou ainda: «Tens algum medo de estar cá fora agora?». A agora ex-concorrente respondeu: «Não. Porque tudo o que fiz segui o meu coração, então tudo o que tiver que vir será bem-vindo.»