Lágrimas e perguntas sem fim: Ariana e a mãe de Diogo falam pela primeira vez após a concorrente ter abandonado a casa

Ariana é expulsa. Diogo fica em choque e Eva bate palmas de alegria. Estas são as imagens mais marcantes da noite

Ariana passa por notável transformação de visual. Veja as fotos do antes e depois

Ariana está de volta aos ecrãs e promete não deixar nada por dizer. A ex-concorrente do Secret Story 10 marcou presença no episódio do Momento Certo, que vai ser transmitido no próximo sábado, dia 18 de abril, a partir das 17h40 na TVI.

Na conversa, Ariana vai partilhar a sua versão sobre as polémicas que marcaram a sua passagem pelo reality show e vai ainda fazer as perguntas que tem guardadas para a mãe de Diogo, que também estará presente no estúdio. No excerto publicado no Instagram da TVI pode ver-se um dos confrontos que aconteceu entre Ariana e a mãe do amigo especial e o que se vê deixa antever uma tarde de televisão imperdível.