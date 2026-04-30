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Muda o Reality, mas não o lugar: Ariana é a menos popular do 1º ranking do Desafio Final. Descubra o mais

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Conheça as novidades do primeiro ranking de popularidade do Secret Story - Desafio Final.

O primeiro ranking de popularidade do Secret Story – Desafio Final já foi revelado e trouxe algumas surpresas — mas também confirmações de tendências que os fãs do reality show bem conhecem.

Apesar de estar agora num formato diferente, Ariana volta a enfrentar dificuldades junto do público, ocupando o último lugar da tabela. Esta posição acaba por não ser totalmente inesperada, uma vez que a concorrente já a ocupava nas últimas semanas do Secret Story 10, edição onde se deu a conhecer aos portugueses.

Nos lugares mais baixos do ranking surgem também Diana Dora e Marisa Susana, que, para já, não conseguiram conquistar uma base sólida de apoio nesta fase inicial do jogo. A prestação das duas concorrentes ainda parece não ter sido suficiente para marcar verdadeiramente os espectadores. 

 

No extremo oposto da tabela, João Ricardo destaca-se como o grande favorito do público neste arranque do Desafio Final. O concorrente lidera o ranking de popularidade, demonstrando uma forte adesão por parte dos fãs do programa.

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Logo atrás, em segundo lugar, surge Leomarte, que também tem vindo a reunir simpatia e apoio, consolidando-se como um dos principais protagonistas desta edição. A fechar o pódio está Pedro Jorge, que ocupa o terceiro lugar e completa o trio de concorrentes mais populares neste momento.

Veja o ranking completo: 

1º João Ricardo 

2º Leomarte

3º Pedro Jorge 

4º Sara 

5º Flávia 

6º Luzia 

7º Ana 

8º Afonso 

9º Juliana 

10º Bruno Simão 

11º Daniela 

12º Leandro 

13º Diana Dora 

14º Marisa Susana 

15º Ariana 

 

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