Uma fração de segundos chegou para estas duas concorrentes se pegarem na Estreia do Secret Story e o momento não deixou ninguém indiferente

A história do Secret Story entrou ontem numa nova fase com a estreia da décima edição do reality show da TVI. Depois de nove temporadas que marcaram a televisão portuguesa, o formato regressa com uma Casa totalmente renovada, reinventada após uma transformação profunda que promete surpreender tanto os concorrentes como os telespectadores.

Envelope desencadeia tensão

Logo na gala de estreia, a primeira "discussão" não tardou a acontecer. Durante o momento das nomeações, Ariana foi surpreendida com um envelope especial que continha a indicação “nomeação direta”. O poder permitia-lhe escolher, de forma imediata, um concorrente que ficaria automaticamente nomeado.

Sem hesitar, Ariana decidiu atribuir a nomeação a Sara. Na justificação, foi direta: «não me dei muito bem com ela».

A resposta surgiu quase de imediato. Sara contrapôs: «Nós não nos demos muito bem, só gritaste demasiado», apontando o tom adotado pela colega nas primeiras interações dentro da Casa.

Ariana defendeu-se prontamente: «É a minha maneira de ser». Ao que Sara rematou, de forma curta e irónica: «Certíssimo».

Primeiras faíscas numa edição que promete

O momento marcou a primeira troca mais acesa desta décima edição e mostrou que, apesar da renovação do espaço, o ambiente competitivo permanece intacto. Com personalidades fortes e um jogo que começou desde o primeiro dia, tudo indica que esta nova fase do Secret Story promete intensidade, estratégia e muitos confrontos.

Se a estreia já trouxe faíscas, as próximas semanas deverão aquecer ainda mais o ambiente na Casa mais vigiada do país.