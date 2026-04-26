Apaixonou-se por um homem comprometido e foi das mais polémicas do Secret Story 10: agora, «a verdadeira» Ariana está de volta

A nova edição do Desafio Final acaba de estrear e já começa a dar que falar — muito por culpa do regresso de uma das concorrentes mais marcantes da última temporada. Ariana, que conquistou protagonismo no Secret Story 10, está de volta aos ecrãs e promete não deixar ninguém indiferente: «Os portugueses não conhecem a verdadeira Ariana», disse na VT de apresentação.

Na edição anterior, Ariana entrou como uma concorrente discreta, mas rapidamente se viu envolvida numa das narrativas mais mediáticas do programa. No centro da polémica estava Diogo, com quem desenvolveu uma forte ligação dentro da casa. O problema? Diogo mantinha uma relação cá fora com Eva — um segredo bem guardado.

À medida que a cumplicidade entre Ariana e Diogo crescia, também aumentavam as suspeitas. Quando finalmente o segredo foi revelado, o impacto foi imediato. Perante a exposição, Diogo acabou por assumir o interesse por Ariana e colocou um ponto final na relação com Eva, dando origem a um dos momentos mais comentados e emotivos da edição.

Ariana, por sua vez, viu-se no centro de atenções — tanto pelas emoções genuínas que demonstrou como pela controvérsia inevitável de toda a situação. Entre críticas e apoios, tornou-se uma das figuras mais polémicas do programa. Cá fora assumiu uma relação com Diogo.

Agora, regressa ao pequeno ecrã sozinha, sem o peso dessa história e com uma nova oportunidade de mostrar quem é fora desse contexto. No Desafio Final, onde se juntam alguns dos concorrentes mais marcantes de várias edições, Ariana entra determinada a afirmar-se individualmente e a deixar uma nova marca no jogo.

Com uma personalidade forte e já habituada à pressão mediática, tudo indica que a sua presença não passará despercebida. Resta saber se conseguirá virar a página e conquistar o público de uma forma diferente — ou se o passado continuará a persegui-la dentro da casa.