Ariana revela todo o pânico por detrás do segredo «Fugi da Guerra»: «Eu olhava para o céu e só via mísseis»

Ariana revelou esta noite o segredo que levou para dentro da casa mais vigiada do país: «Fugi da guerra».

A concorrente começou por explicar que como é hospedeira de bordo, estava em Israel a viver porque era o sítio onde ficava a sua base. Cristina Ferreira questionou a concorrente: «Isso era normal?», ao qual Ariana respondeu o seguinte: «Sentiamo-nos seguros. (...) Mas na rua era assustador. Toda a gente andava com armas. Um dia posso estar num sítio e levar com uma bala só porque sim», admitindo o medo que chegou a sentir.

A apresentadora da TVI quis saber toda a história que levou a concorrente a ter que fugir. «No dia da evacuação eu ia trabalhar e estava no átrio do hotel quando comecei a receber umas mensagens do governo. Pensamos que algo não está bem.», explicou. No hotel também lhe disseram que a companhia não podia operar porque o Irão estava a atacar Israel. «Abriram a base aérea só para nós, para irmos embora. Houve muita destruição.», contou.

«Nós tivemos sorte porque passados 10 minutos fecharam tudo. (...) Quando ia para o abrigo pensava: será que é isto que me vai salvar? Eu olhava para o céu e só via mísseis», explicou, abalada. «O que vivi nesse dia não era comparado ao que já tinha vivido antes».

A concorrente explicou ainda que sabia que tinha que viver esse momento e que percebeu que a vida consegue dar segundas oportunidades.