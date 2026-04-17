Irreconhecível? Ariana aposta em novo visual. E o resultado vai impressioná-lo

Ariana volta a dar que falar e, desta vez, por razões bem diferentes do jogo. A ex-concorrente do Secret Story 10 apostou numa renovação de imagem que rapidamente conquistou as redes sociais.

Na passada quarta-feira, 15 de abril de 2026, o salão de cabeleireiro que a ex-concorrente frequenta publicou um vídeo com uma transição antes/depois que deixou os seguidores de queixo caído. As imagens mostram claramente a diferença: o cabelo de Ariana surge agora com uma tonalidade mais clara, num resultado que não passou despercebido.

A publicação gerou milhares de gostos e partilhas.