Depois de viralizar com o anúncio de gravidez, gravou a reação do namorado à notícia. E é de ir às lágrimas

Aurora Sousa, conhecida do público pela sua participação no Big Brother 2021, voltou a estar no centro das atenções — desta vez por um dos momentos mais especiais da sua vida. A jovem anunciou recentemente que está grávida do seu primeiro filho, uma notícia que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, reunindo milhares de reações e mensagens de carinho.

Mas foi um novo vídeo, partilhado no Instagram, que verdadeiramente tocou os seguidores. Nas imagens, Aurora mostra o momento em que o pai do seu namorado — e futuro avô — descobre a novidade. A reação, genuína e profundamente emotiva, acabou por comover quem assistiu, com muitos utilizadores a confessarem que não conseguiram conter as lágrimas perante a felicidade evidente do momento.

A acompanhar a publicação, Aurora deixou uma mensagem sentida, onde revelou o nervosismo que antecedeu a revelação, mas também o amor e a confiança que sente na pessoa com quem está a construir esta nova etapa da sua vida:

«Eu estava extremamente nervosa, porque sei que era uma total surpresa! Mas sei que não poderia ter escolhido melhor pai para este/a bebé 🤍 Obrigado por seres o meu companheiro, namorado, melhor amigo, ouvinte e tudo num só. Sei que às vezes é difícil aturar-me 🤣🤣 mas agora as hormonas são a desculpa para tudo, já sabes 🤣»

A publicação foi recebida com uma onda de apoio por parte de fãs e figuras públicas, que elogiaram não só a autenticidade do momento, mas também a cumplicidade evidente entre o casal.

Desde a sua saída do reality show, Aurora tem mantido uma presença ativa nas redes sociais, onde partilha momentos do seu quotidiano com uma comunidade fiel que a acompanha desde o início. Este novo capítulo, marcado pela maternidade, promete ser mais uma fase de crescimento pessoal e emocional, vivida com a mesma transparência que a caracteriza.

Entre emoções fortes, surpresas e muito amor, Aurora Sousa mostra que a vida fora da casa mais vigiada do país pode ser ainda mais surpreendente — e profundamente feliz.