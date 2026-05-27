Anunciou a gravidez, mostrou as reações e o sexo do bebé. Agora revela o nome e o significado arrepia

Aurora Sousa vive uma das fases mais felizes da sua vida. Depois de ter anunciado recentemente a gravidez e de ter mostrado aos seguidores as reações emocionadas da família, a ex-concorrente revelou agora o nome da bebé e o significado muito especial por detrás da escolha.

A futura mamã, que já tinha partilhado que espera uma menina, emocionou os seguidores ao revelar que a filha vai chamar-se Maria do Mar. Através de uma publicação no Instagram, Aurora Sousa explicou que o primeiro nome da bebé é uma homenagem à bisavó, uma das pessoas mais importantes da sua vida.

“Filha 🤍 O teu nome surge de uma promessa feita sobre um amor sem medida”, começou por escrever, recordando ainda a ligação especial com a avó Maria: “A minha avó Maria, tua bisavó, ensinou-me que para amar só precisamos de estar presentes, de querer ajudar, de demonstrar com atos aquilo que dinheiro nenhum consegue”.

Aurora Sousa confessou também que guarda memórias únicas da relação com a avó: “Por muito que ela hoje olhe muitas vezes para mim e não se lembre deles, não se lembre por vezes do meu nome, eu nunca me esqueço nem nunca esquecerei nada do que vivi com ela”, partilhou.

Já o segundo nome da bebé tem igualmente um significado muito especial para a futura mãe: "O teu segundo nome, é algo que me transmite a sensação de casa, de porto seguro”, explicou, terminando com uma declaração emocionante à filha que está prestes a nascer: “Maria do Mar, és um sonho tornado realidade 🤍”.

A partilha rapidamente recebeu centenas de mensagens carinhosas dos seguidores, que elogiaram a sensibilidade do texto e a bonita homenagem feita pela ex-concorrente do Big Brother 2021.