Novidades da gravidez do momento! Ex-concorrente revela o sexo do bebé: «A nossa vida ganhou mais cor»

Aurora Sousa, antiga concorrente do programa Big Brother – A Revolução, voltou a emocionar os seguidores ao partilhar um momento muito especial da sua vida pessoal: a revelação do sexo do primeiro bebé.

Através de um vídeo publicado no Instagram, a ex-participante do reality-show anunciou que vai ser mãe de uma menina, numa partilha marcada pela emoção e felicidade: «Perfeito, não mudava nada 🤍 A nossa vida ganhou mais cor… A nossa princesa está a caminho», escreveu na legenda.

O vídeo rapidamente conquistou milhares de reacções e mensagens de carinho por parte dos fãs e amigos, que felicitaram o casal pela chegada da bebé.

A revelação surge depois de Aurora Sousa já ter dado que falar nas redes sociais com o anúncio da gravidez, um momento que acabou por se tornar viral. Na altura, a antiga concorrente mostrou também as reacções emocionadas do namorado e dos pais ao descobrirem a novidade, vídeos que tocaram muitos seguidores pela espontaneidade e carga emocional.

Desde então, Aurora tem partilhado vários momentos desta nova fase da sua vida, assumindo a felicidade que sente com a chegada da filha. Os fãs acompanham atentamente cada publicação da ex-concorrente, que continua a manter uma forte ligação com o público desde a participação no Big Brother – A Revolução.

Nas caixas de comentários da mais recente publicação multiplicaram-se mensagens de apoio e entusiasmo, com muitos seguidores a destacarem a felicidade visível no rosto de Aurora Sousa.

A futura mamã vive agora uma das etapas mais marcantes da sua vida e não esconde o entusiasmo por começar esta nova aventura em família.