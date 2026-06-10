Aos 59 anos, cara da TVI é avó pela quarta vez e encanta fãs com a primeira foto do neto

Lembra-se de Tierry Vilson? Longe dos holofotes, ex-concorrente surge em partilha rara de Teresa Silva

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Teresa Silva foi avó pela quarta vez! A comentadora do Secret Story recorreu às redes sociais para partilhar com os fãs a primeira fotografia do novo netinho, e deixou todos embevecidos.

No registo fotográfico, a ex-concorrente do Big Brother surge a pegar no menino ao colo. A fofura do bebé, que tem os olhos azuis como a avó, não passou despercebida e deixou os fãs derretidos.

«Fui promovida!! Passei de avó de 3 para 4 netinhos... 4 mesinhos de fofura 🥰», escreveu, na legenda daquela partilha.

Os seguidores de Teresa Silva reagiram em peso. «😍😍😍que amor», «Aiiii...que fofinha ❤️», «Mts parabéns aos papás e aos avós babados ❤️», «Muitos parabéns! Que fofinho!😍», «Teresa é mesmo um bebé? É que é perfeito demais santo Deus. Se for Parabéns e felicidades», «Que ternura ❤️❤️❤️❤️muitas felicidades para ambos ❤️❤️❤️❤️❤️», «Parabéns, felicidades e muitas bençãos para o bebê e família 🙏 @teresa_bb20 você sabe fazer filhos lindos 😍 e os filhos, netos lindos também😍 a genética é maravilhosa 🥰❤️», pode ler-se, nos comentários.