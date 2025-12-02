Este é o segredo das gerações mais antigas que vai tornar o bacalhau do Natal irresistível

Esta noite, no Secret Story, Leandro ensinou a Marisa qual é o seu segredo mais especial de todos para tornar o bacalhau do Natal irresistível. O concorrente explicou que aprendeu o truque com a sua avó.

Leandro explicou que gosta de fazer duas receitas de bacalhau no Natal: O Bacalhau com Todos, mas também um bacalhau com broa.

«O meu leva cenoura e leva uma cebolada especial que é feita com cominhos», revelou. Aliás, é esta a especiaria que vai dar um toque ainda mais especial ao bacalhau. «Fica muito bem com bacalhau e as pessoas nem sabem. Fica muito bem com cominhos. Fica tão bom!».

Veja o vídeo .