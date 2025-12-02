Este é o segredo das gerações mais antigas que vai tornar o bacalhau do Natal irresistível

Ao Minuto

18:32
Última Hora: Concorrentes pagam 2000 euros para assistir ao lanche de Fábio e Liliana - Big Brother
02:02

18:20
Marisa não aguenta mais e fica lavada em lágrimas no confessionário - Big Brother
04:27

18:20
Concorrentes montam a árvore de Natal juntos, mas há um que fica de fora - Big Brother
04:27

18:14
Nuno Eiró interrompe direto para assistir a discussão de Fábio e Liliana - Big Brother
02:47

18:10
Bruna e Leandro cumprem missão secreta. Contudo, um deles não é bem-sucedido - Big Brother
04:52

17:37
«Mãe e filho» Bruna e Inês acreditam que Pedro e Marisa podem ser família - Big Brother
04:59

17:29
Casal em risco? Bruna e Inês acreditam que Pedro e Marisa escondem segredo em comum - Big Brother
04:59

17:09
Ana apanha Pedro a fazer massagem especial a Marisa e fica em choque - Big Brother
02:16

16:19
«Passou de abajur a gata assanhada» Concorrentes comentam prestação de Inês - Big Brother
04:52

16:16
Leandro ataca Liliana: «Triste é andares a fazer essas figurinhas» - Big Brother
07:11

16:06
Fábio prefere perder e deixar que Liliana vença o programa. Opinião gera discussão na casa - Big Brother
08:31

15:53
Fábio é acusado de não ter opinião e de fazer tudo para agradar Liliana, mas não se deixa ficar - Big Brother
05:43

15:52
Ela nem esperava. Voz faz inédito a Liliana: «Pode tirar...» - Big Brother
05:52

15:45
Bruna acusa Liliana de procurar discussões para 'aparecer'. E leva resposta - Big Brother
05:52

12:48
Bruna passa-se com Leandro: «Cala-te um bocadinho!» - Big Brother
04:28

12:27
Discórdia total entre os concorrentes e o motivo vai surpreendê-lo - Big Brother
07:54

12:18
Beijar alguém pode ser estratégia? Veja as reações à frase polémica que surgiu na casa - Big Brother
10:23

12:17
Leandro em debate com Inês: «O público pode achar lá fora que és uma planta» - Big Brother
08:44

12:12
Fábio indignado com frase do plasma: «Eu repugno essas situações» - Big Brother
03:51

12:08
Concorrentes em debate: «É melhor ser odiado por se destacar, do que amado por ser irrelevante» - Big Brother
06:22

11:50
«Quem avança sozinho tem mais hipóteses de ganhar»: Frase controversa gera debata entre os concorrentes - Big Brother
06:46

11:42
Pedro Jorge e Marisa em clima de romance na cozinha - Big Brother
03:15

10:46
Concorrentes são surpreendidos com uma convocatória da Voz. Fábio recebe um presente especial - Big Brother
02:57

02:39
Liliana confronta Fábio: «Desde que passou o avião, tens comentários estranhos comigo» - Big Brother
14:05

01:47
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor» - Big Brother
01:47

Este é o segredo das gerações mais antigas que vai tornar o bacalhau do Natal irresistível

Bacalhau

Leandro tem um segredo para tornar o bacalhau do Natal irresistível, que aprendeu com a avó: «Fica muito bem e as pessoas nem sabem»

Esta noite, no Secret Story, Leandro ensinou a Marisa qual é o seu segredo mais especial de todos para tornar o bacalhau do Natal irresistível. O concorrente explicou que aprendeu o truque com a sua avó.

Leandro explicou que gosta de fazer duas receitas de bacalhau no Natal: O Bacalhau com Todos, mas também um bacalhau com broa.

«O meu leva cenoura e leva uma cebolada especial que é feita com cominhos», revelou. Aliás, é esta a especiaria que vai dar um toque ainda mais especial ao bacalhau. «Fica muito bem com bacalhau e as pessoas nem sabem. Fica muito bem com cominhos. Fica tão bom!».

Veja o vídeo . 

Temas: Bacalhau Natal Receita

