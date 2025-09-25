Ao Minuto

12:35
Liliana provoca grupo rival: «Sabem qual é a vossa cena agora? Rebaixar os outros» - Big Brother
05:33

Liliana provoca grupo rival: «Sabem qual é a vossa cena agora? Rebaixar os outros»

12:06
Vantagem para o grupo: 'Elos mais fracos' de cada grupo enfrentam-se em prova renhida até ao final - Big Brother
13:52

Vantagem para o grupo: 'Elos mais fracos' de cada grupo enfrentam-se em prova renhida até ao final

11:23
Sandro perto de um segredo? «Acho que são os filhos...» - Big Brother
06:37

Sandro perto de um segredo? «Acho que são os filhos...»

11:07
Liliana troca o nome a Sandro e este não perdoa: «Estás sempre com o Fábio na cabeça» - Big Brother
07:24

Liliana troca o nome a Sandro e este não perdoa: «Estás sempre com o Fábio na cabeça»

10:55
Ana Cristina implacável pela manhã: «Estás sempre enjoada» - Big Brother
04:40

Ana Cristina implacável pela manhã: «Estás sempre enjoada»

10:16
«Amanhã vou irritá-la!»: O novo plano de Vera e Liliana - Big Brother
10:08

«Amanhã vou irritá-la!»: O novo plano de Vera e Liliana

09:54
Será que sabe o que é a bananofobia? Veja o que significa um dos segredos mais insólitos da casa - Big Brother

Será que sabe o que é a bananofobia? Veja o que significa um dos segredos mais insólitos da casa

09:33
Vera e Liliana devolvem os alimentos que esconderam. Veja a reação dos colegas à partida - Big Brother
06:26

Vera e Liliana devolvem os alimentos que esconderam. Veja a reação dos colegas à partida

09:32
Marcia Soares surpreende ao apoiar Fábio e Liliana: «Eu gostava mesmo que eles ficassem juntos» - Big Brother
01:35

Marcia Soares surpreende ao apoiar Fábio e Liliana: «Eu gostava mesmo que eles ficassem juntos»

01:30
Sandro e Fábio conversam sobre Liliana: «Acho que é ciúme» - Big Brother
03:02

Sandro e Fábio conversam sobre Liliana: «Acho que é ciúme»

01:21
Liliana acusa Fábio de ser «um grande falso» e confronta-o. Veja a reação do concorrente - Big Brother
05:50

Liliana acusa Fábio de ser «um grande falso» e confronta-o. Veja a reação do concorrente

01:13
Tenso! Dinâmica termina com discussão entre marido e mulher. E Leandro assiste a tudo - Big Brother
04:01

Tenso! Dinâmica termina com discussão entre marido e mulher. E Leandro assiste a tudo

00:43
Afinal, como começou a discussão de Pedro e Ana Cristina? As imagens na íntegra do que não viu no Especial - Big Brother
03:52

Afinal, como começou a discussão de Pedro e Ana Cristina? As imagens na íntegra do que não viu no Especial

00:36
Marcia Soares começa o Extra com novidade: «Quis ficar mais requintada» - Big Brother
01:23

Marcia Soares começa o Extra com novidade: «Quis ficar mais requintada»

00:17
Uau! Começou a segunda festa do Secret Story e não vai acreditar no tema - Big Brother
03:39

Uau! Começou a segunda festa do Secret Story e não vai acreditar no tema

00:03
Em êxtase, concorrentes correm para o que aparece na sala e é surpreendente - Big Brother
06:54

Em êxtase, concorrentes correm para o que aparece na sala e é surpreendente

23:38
Leandro avisa: «A minha existência incomoda tanto… todas as semanas preparai-vos» - Big Brother
06:08

Leandro avisa: «A minha existência incomoda tanto… todas as semanas preparai-vos»

22:50
Marisa Susana e Joana em desacordo depois do Especial! Quem está a tomar as dores dos outros? - Big Brother
09:50

Marisa Susana e Joana em desacordo depois do Especial! Quem está a tomar as dores dos outros?

22:36
Tensão após o Especial! Pedro acaba a chorar numa forte discussão com Ana Cristina - Big Brother
06:00

Tensão após o Especial! Pedro acaba a chorar numa forte discussão com Ana Cristina

22:35
Explosão em direto: Pedro e Ana Cristina trocam farpas e prometem ignorar-se - Big Brother
02:20

Explosão em direto: Pedro e Ana Cristina trocam farpas e prometem ignorar-se

22:19
«Gang dos Frescos» e «Reis da Treta»: Conheça os dois grupos da casa - Big Brother
07:44

«Gang dos Frescos» e «Reis da Treta»: Conheça os dois grupos da casa

22:11
Suposto grupo de Leandro gera polémica e Ana aponta o dedo a Pedro - Big Brother
05:39

Suposto grupo de Leandro gera polémica e Ana aponta o dedo a Pedro

22:05
Já há grupos na casa? Leandro apontado como potencial líder - Big Brother
03:08

Já há grupos na casa? Leandro apontado como potencial líder

22:01
«Parecia um galinha»: No Especial, Lidia e Raquel continuam as picardias - Big Brother
05:37

«Parecia um galinha»: No Especial, Lidia e Raquel continuam as picardias

21:55
Inédito: Forte discussão entre Raquel e Lidia - Big Brother
04:30

Inédito: Forte discussão entre Raquel e Lidia

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Será que sabe o que é a bananofobia? Veja o que significa um dos segredos mais insólitos da casa

  • Secret Story
  • Há 2h e 48min
Será que sabe o que é a bananofobia? Veja o que significa um dos segredos mais insólitos da casa - Big Brother

Explicamos agora um dos segredos mais insólitos desta casa. Será que sabe mesmo o que é? Descubra tudo!

A nova edição da Casa dos Segredos tem sido marcada por revelações improváveis e por segredos que deixam os concorrentes e o público cheios de curiosidade. Entre missões surpreendentes, pistas enigmáticas e estratégias de jogo, há um segredo em particular que se destacou pelo seu carácter insólito: a bananofobia.

Ao longo da semana, a Voz lançou algumas pistas que deixaram os moradores atentos. Primeiro, Leandro apareceu mascarado de banana.

Mais tarde, na gala, a música de José Cid «Como o macaco gosta de banana» com a sua referência a bananas, voltou a despertar a curiosidade dos concorrentes, mas ainda nenhum associou a um segredo.

Afinal, o que é afinal a bananofobia?

A bananofobia é o medo irracional de bananas. Apesar de soar insólito, trata-se de uma fobia real, reconhecida pela psicologia como um transtorno de ansiedade específico. Quem sofre desta condição pode sentir repulsa, desconforto ou até ataques de pânico perante a simples presença de bananas, seja ao vê-las, cheirá-las ou ao pensar em consumi-las.

Embora pouco comum, este tipo de fobia pode ter origem em experiências negativas na infância ou em associações psicológicas que criaram uma aversão persistente ao fruto. Tal como outras fobias, pode ser trabalhada através de acompanhamento psicológico e terapias de exposição gradual..

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com todos os concorrentes da casa e veja aqui todos os segredos desta edição. 

Relacionados

«Tenho um altar de objetos sexuais»: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story
Temas: Bananafobia

Mais Vistos

Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

Ontem às 11:29
Filho de Telmo e Célia cresce e surpreende: tem quase a idade do pai no primeiro ‘Big Brother’ e é "a cara" dele

Filho de Telmo e Célia cresce e surpreende: tem quase a idade do pai no primeiro ‘Big Brother’ e é "a cara" dele

Ontem às 12:14
Maria Botelho Moniz mostra foto rara da mãe com o filho Vicente e leva a Internet ao rubro

Maria Botelho Moniz mostra foto rara da mãe com o filho Vicente e leva a Internet ao rubro

Ontem às 16:04
Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Ontem às 15:34
«Colo de avó é sempre melhor»: Maria Botelho Moniz mostra foto única da mãe com o filho Vicente

«Colo de avó é sempre melhor»: Maria Botelho Moniz mostra foto única da mãe com o filho Vicente

Ontem às 16:22
Ver Mais

Notícias

«Parece outra pessoa»: A transformação radical desta conhecida ex-concorrente está a chocar a Internet

«Parece outra pessoa»: A transformação radical desta conhecida ex-concorrente está a chocar a Internet

Há 42 min
Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»

Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»

Há 1h e 26min
Entrou no Secret Story com a irmã gémea e o destino fê-la mãe de gémeas também. A história surpreendente

Entrou no Secret Story com a irmã gémea e o destino fê-la mãe de gémeas também. A história surpreendente

Há 2h e 2min
Será que sabe o que é a bananofobia? Veja o que significa um dos segredos mais insólitos da casa

Será que sabe o que é a bananofobia? Veja o que significa um dos segredos mais insólitos da casa

Há 2h e 48min
Marcia Soares passa a manhã com duas ex-concorrentes de reality show e partilha: «Estou a dar uma coça...»

Marcia Soares passa a manhã com duas ex-concorrentes de reality show e partilha: «Estou a dar uma coça...»

Ontem às 19:47
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

23 set, 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

23 set, 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

23 set, 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

«Parece outra pessoa»: A transformação radical desta conhecida ex-concorrente está a chocar a Internet

«Parece outra pessoa»: A transformação radical desta conhecida ex-concorrente está a chocar a Internet

Há 42 min
Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»

Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»

Há 1h e 26min
Entrou no Secret Story com a irmã gémea e o destino fê-la mãe de gémeas também. A história surpreendente

Entrou no Secret Story com a irmã gémea e o destino fê-la mãe de gémeas também. A história surpreendente

Há 2h e 2min
Lembra-se de Petra do SS3? Está muito diferente e já é mãe de gémeas. As fotos inéditas dela e das bebés

Lembra-se de Petra do SS3? Está muito diferente e já é mãe de gémeas. As fotos inéditas dela e das bebés

Há 2h e 13min
Marcia Soares passa a manhã com duas ex-concorrentes de reality show e partilha: «Estou a dar uma coça...»

Marcia Soares passa a manhã com duas ex-concorrentes de reality show e partilha: «Estou a dar uma coça...»

Ontem às 19:47
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

O que foi mais difícil de gerir após sair do "Big Brother"? Kina não deixa nada por dizer!

O que foi mais difícil de gerir após sair do "Big Brother"? Kina não deixa nada por dizer!

Há 1h e 59min
É a hora do adeus para Francisco Monteiro: "O que é bom acaba depressa"

É a hora do adeus para Francisco Monteiro: "O que é bom acaba depressa"

Ontem às 17:58
Jéssica Antunes atualiza estado de saúde do filho: "Deu-nos uma pequena esperança"

Jéssica Antunes atualiza estado de saúde do filho: "Deu-nos uma pequena esperança"

Ontem às 16:33
Em desespero, Sandrina Pratas faz desabafo: "Não aguento"

Em desespero, Sandrina Pratas faz desabafo: "Não aguento"

Ontem às 16:19
«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Ontem às 16:07
Ver Mais Outros Sites