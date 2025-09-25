Será que sabe o que é a bananofobia? Veja o que significa um dos segredos mais insólitos da casa

A nova edição da Casa dos Segredos tem sido marcada por revelações improváveis e por segredos que deixam os concorrentes e o público cheios de curiosidade. Entre missões surpreendentes, pistas enigmáticas e estratégias de jogo, há um segredo em particular que se destacou pelo seu carácter insólito: a bananofobia.

Ao longo da semana, a Voz lançou algumas pistas que deixaram os moradores atentos. Primeiro, Leandro apareceu mascarado de banana.

Mais tarde, na gala, a música de José Cid «Como o macaco gosta de banana» com a sua referência a bananas, voltou a despertar a curiosidade dos concorrentes, mas ainda nenhum associou a um segredo.

Afinal, o que é afinal a bananofobia?

A bananofobia é o medo irracional de bananas. Apesar de soar insólito, trata-se de uma fobia real, reconhecida pela psicologia como um transtorno de ansiedade específico. Quem sofre desta condição pode sentir repulsa, desconforto ou até ataques de pânico perante a simples presença de bananas, seja ao vê-las, cheirá-las ou ao pensar em consumi-las.

Embora pouco comum, este tipo de fobia pode ter origem em experiências negativas na infância ou em associações psicológicas que criaram uma aversão persistente ao fruto. Tal como outras fobias, pode ser trabalhada através de acompanhamento psicológico e terapias de exposição gradual..

