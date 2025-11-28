Entrou no Big Brother, passou de loira a morena e perdeu peso: Agora mostra o lado mais ‘quente’

Esta ex-concorrente do Big Brother 2024 continua a dar que falar nas redes sociais, sobretudo pela transformação evidente no seu visual desde que abandonou o reality show.

Quando entrou na casa da Malveira, Bárbara Gomes apresentava-se loira, com um estilo leve e descontraído. Hoje, surge morena, com um look mais marcante e sofisticado, mudança que os fãs têm destacado como uma viragem clara na sua imagem pública.

A alteração não se ficou pela cor do cabelo: a jovem aparece agora visivelmente mais magra, exibindo uma silhueta mais definida, o que tem sido amplamente comentado pelos seguidores.

Essa transformação reflete-se também na forma como se apresenta no Instagram. A ex-concorrente parece mais confiante do que nunca, partilhando fotografias ousadas — muitas delas em biquíni — onde evidencia não só o novo visual, mas também uma atitude mais segura e afirmativa.

A combinação de cabelo escuro, expressão mais madura e postura descontraída nas poses tem incendiado a plataforma, com centenas de comentários a destacar a sua evolução estética e presença cada vez mais intensa no mundo digital.

Esta nova versão de Bárbara Gomes mostra uma figura que, mesmo longe das câmaras do Big Brother, continua a reinventar-se e a captar atenções, usando a sua mudança de imagem como motor para consolidar o seu lugar enquanto presença influente nas redes sociais.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens mais sensuais e ousadas de Bárbara Gomes.