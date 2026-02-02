Ao Minuto

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista - Big Brother

16:35
03:53

16:34
04:27

16:34
04:27

16:31
04:02

19:10
20:05
14:21
06:02

21:32
19:44
16:13
16:08
10:51
17:42
16:09
15:32
12:03
00:24

11:53
01:50

13:34
12:32
06:57

12:30
05:16

12:07
03:42

12:06
08:33

11:56
05:16

11:55
05:16

É dos nomes mais falados do momento e já não se esconde: Conheça o homem que terá conquistado Bárbara Parada

Mostramos-lhe o homem por quem Bárbara Parada estará apaixonada.

Bárbara Parada volta a estar no centro das atenções devido a um alegado novo relacionamento, desta vez com Guilherme Baptista. Os rumores têm vindo a intensificar-se nas últimas semanas e Guilherme tem sido um dos nomes mais falados do momento. 

No Instagram, Guilherme Baptista mostra um estilo de vida descontraído, com várias fotografias em ambientes de praia, viagens e momentos de lazer. Para além disso, a prática desportiva está presente na sua vida através do padel, que curiosamente também é praticado por Francisco Monteiro, ex de Bárbara. 

 

Apesar do burburinho crescente, nenhum dos dois confirmou publicamente o romance. Bárbara Parada, conhecida por preservar a sua vida privada após experiências mediáticas intensas, tem optado pela discrição, enquanto Guilherme continua a partilhar conteúdos que refletem uma rotina ativa e socialmente visível, sem nunca abordar diretamente os rumores.

Para já, tudo indica que o possível relacionamento permanece no campo das especulações. Ainda assim, a curiosidade do público continua a aumentar, provando que qualquer detalhe nas redes sociais pode ser suficiente para reacender o interesse em torno da vida pessoal de figuras mediáticas como Bárbara Parada.

Percorra a galeria que preparámos para si e veja as melhores imagens de Guilherme Baptista. 

