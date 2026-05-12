Não sabe o que vestir nos dias frescos? Os looks de verão desta ex-concorrente podem salvar o seu guarda-roupa

Bárbara Parada voltou a dar nas vistas nas redes sociais ao partilhar vários looks elegantes e perfeitos para a temporada de verão. A influenciadora mostrou-se com vestidos compridos em tons suaves, ideais para cerimónias, sunsets ou festas ao final do dia, e os seguidores ficaram rendidos ao visual romântico e sofisticado.

Num dos registos, Bárbara apostou num vestido rosa justo com detalhes rendados e transparências na zona superior, um modelo mais glamoroso que destacou a silhueta da ex-concorrente do “Big Brother”.

Já noutro look, surgiu com um vestido azul-claro fluído, de decote pronunciado e mangas abertas, numa opção mais leve e delicada para os dias quentes.

Os modelos seguem uma tendência cada vez mais popular durante os meses de calor: vestidos compridos, femininos e frescos, que conjugam elegância com conforto. A escolha das cores suaves e dos tecidos leves acabou também por conquistar os fãs da influenciadora, que rapidamente elogiaram o bom gosto de Bárbara Parada.

Nas redes sociais, a criadora de conteúdos digitais tem vindo a afirmar-se também como referência de estilo entre os seguidores mais jovens, partilhando regularmente inspirações de moda, bikinis e coordenados de verão.