“Bomba”: Bárbara Parada terá novo namorado. E há algo que o liga a Francisco Monteiro

Bárbara Parada poderá estar novamente apaixonada. Após o término do namoro com Francisco Monteiro, a ex-concorrente do Big Brother terá encontrado um novo amor e o mais surpreendente e que tem ligação com o ex-namorado.

O tema foi comentado no 'V+Fama' e as revelações foram avançadas por Isabel Figueira, que adianta que o alegado namoro terá começado cerca de três semanas após a separação de Bárbara Parada e Francisco Monteiro.

Para além disso, segundo a comentadora, o jovem chama-se Guilherme e joga padel no mesmo espaço onde Francisco Monteiro costuma treinar, numa ligação impressionante.

«A Bárbara já foi vista a assistir aos jogos deste novo namorado e há pouco tempo viajaram para a Galiza» (...) «a relação vai de vento em popa», disse Isabel Figueira no programa.

