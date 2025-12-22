Bárbara Parada teve «o pior ano da sua vida». Mas isto fê-la sorrir e não é o que está a pensar

Bárbara Parada recorreu ao TikTok para fazer uma partilha que mistura verdade com humor. Num vídeo partilhado naquela rede social, a ex-concorrente do Big Brother mostrou-se triste assumindo: «2025 foi o pior ano da minha vida».

No entanto - e mostrando o sentido de humor que a caracteriza - houve algo que depressa a fez mudar de expressão e esboçar um sorriso: «Perdi 10 quilos». Na legenda da publicação, Bárbara Parada escreveu: «Sempre a ver o copo meio cheio. Ponto positivo: 2026 não vai ser pior».

Recorde-se que este foi um ano efetivamente difícil para Bárbara Parada. A ex-concorrente perdeu a sua cadela de tantos anos e separou-se de Francisco Monteiro, com quem mantinha uma relação de altos e baixos há cerca de um ano.

