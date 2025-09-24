Grávida? Bárbara Parada partilha vídeo com Francisco Monteiro e um comentário chama a atenção

Bárbara Parada e Francisco Monteiro estão cada vez mais apaixonados e derretem os corações dos seguidores com a sua história de amor.

Recentemente, a ex-concorrente do Big Brother partilhou um vídeo na rede social Tiktok ao lado do namorado e levantou rumores de uma possível gravidez.

«Só eu é que reparei no emoji de grávida? 🥰 adoro 🤩», escreveu uma internauta. Bárbara Parada não tardou a responder e a desmentir o boato: «É só para mostrar como eu fico depois de comer tudo ahahah meto sempre esse emoji ☺️.

Veja a partilha em baixo: