Após «uma semana desaparecida», Bárbara Parada quebra o silêncio: «Ainda me custa bastante»

Bárbara Parada quebrou o silêncio e regressou às redes sociais após ter estado ausente uma semana devido à morte da cadela que tinha há muitos anos.

«Antes de voltar aqui após uma semana desaparecida, não queria fazê-lo sem antes agradecer às milhares e digo mesmo, milhares de mensagens que recebi sobre a Kika. Não podia voltar e 'ignorar-vos'. Foram todas lindas e senti mesmo o vosso carinho», começou por escrever.

A ex-concorrente do Big Brother acrescentou: «Não respondi a ninguém nem estive muito presente, porque ainda me custa bastante falar do assunto. Passei os dias praticamente todos a jogar padel, só para tentar ocupar a cabeça e distrair-me um bocadinho».

«A Kika fazia parte de tudo cá em casa e a falta que faz é enorme. Mas foi uma cadela super especial, muito amada e vai ser lembrada sempre com muito carinho», sublinhou a jovem de 24 anos.

Bárbara rematou: «Para o meu bem, quero mesmo encerrar este assunto nas redes sociais, pelo menos para já. Obrigada, de coração, por todas as mensagens e por todo o apoio. Gosto muito de vocês».