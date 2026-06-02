Apaixonou-se e viu a relação falhar com dois vencedores do Big Brother. Sabe quem é esta menina?

O Dia da Criança celebrou-se esta segunda-feira e foram várias as figuras públicas que mostraram como eram na infância. É o caso dela, uma das caras mais conhecidas dos reality shows em Portugal. De sorriso aberto e olhar ternurento, esta menina cresceu para se tornar uma das concorrentes mais mediáticas do Big Brother.

Consegue adivinhar quem é? Se ainda não chegou lá, damos mais uma pista: a jovem ganhou notoriedade ao participar no Big Brother 2022 e viu o amor nascer por duas vezes ligado ao formato, mas nenhuma das relações teve um final feliz. Falamos de Bárbara Parada.

A primeira história aconteceu com Miguel Vicente, vencedor do Big Brother 2022. Os dois apaixonaram-se durante a participação no programa e conquistaram muitos fãs que acompanharam de perto a evolução da relação. No entanto, o namoro acabou por não resistir cá fora.

Mais tarde, Bárbara Parada voltou a encontrar o amor ao lado de Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023. Os dois privaram no Desafio Final, mas desta vez, a relação começou já depois da experiência televisiva, longe das câmaras da casa. Ainda assim, o romance também chegou ao fim.

Atualmente, Bárbara Parada está novamente apaixonada mas o namorado não está ligado aos realities. A jovem continua a ser uma das personalidades mais acompanhadas nas redes sociais, onde partilha momentos da sua vida pessoal e profissional com milhares de fãs.

E agora que já sabe a resposta, reconheceria esta menina na fotografia de infância?