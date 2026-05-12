Estes dois vestidos de Bárbara Parada são ideais para brilhar como convida de um casamento

Bárbara Parada voltou a chamar a atenção nas redes sociais ao partilhar vários looks elegantes que são a inspiração perfeita para casamentos de verão. A influenciadora surgiu com vestidos compridos em tons suaves e cortes sofisticados, ideais para convidadas que procuram um visual romântico e delicado.

Num dos registos, Bárbara apostou num vestido rosa justo com detalhes rendados e transparências na zona superior, um modelo mais glamoroso que destacou a silhueta da ex-concorrente do “Big Brother” e que se adapta na perfeição a cerimónias mais elegantes.

Já noutro look, surgiu com um vestido azul-claro fluído, de decote pronunciado e mangas abertas, numa opção mais leve e fresca, ideal para casamentos ao ar livre ou festas ao final da tarde.

Os modelos seguem uma das grandes tendências desta temporada: vestidos compridos, femininos e sofisticados, que conjugam elegância com conforto. A escolha dos tons pastel e dos tecidos leves acabou também por conquistar os seguidores, que rapidamente elogiaram o estilo de Bárbara Parada.