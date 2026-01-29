Bárbara Parada apaixonada por Jogador de Pádel? Francisco Monteiro assume: «Sei de tudo desde o início»

Bárbara Parada arrasa com vestido cheio de rendas e transparências: só custa 30 euros e está quase esgotado

Francisco Monteiro e Bárbara Parada foram um dos casais mais mediáticos dos reality shows portugueses. Em dezembro de 2025, o casal confirmou o fim da relação. Agora, Francisco Monteiro garante que a relação só terminou por vontade de Bárbara Parada.

Em entrevista à TV7 Dias, Francisco Monteiro deixou claro que já ultrapassou o fim da relação e está decidido a seguir em frente: «A Bárbara é passado», confidenciou.

Nas redes sociais já se especula que o coração da jovem está novamente ocupado. A ex-concorrente estará alegadamente apaixonada por um jogador de pádel chamado Guilherme Baptista.

Francisco Monteiro reagiu aos rumores e garantiu conhecer o "novo amor de Bárbara", tendo afirmado: «Sei de tudo desde o início.»