Bárbara Parada apresentou queixa-crime após meses de perseguições e ameaças: «Escolho libertar-me»

Bárbara Parada decidiu pôr um ponto final ao silêncio. Através da rede social X (anterior Twitter), a influenciadora e ex-concorrente do Big Brother anunciou que apresentou queixa-crime na polícia, depois de meses a lidar com perseguições, insultos, difamações e ameaças recebidas nas redes sociais, como alega.

A jovem contou que, durante muito tempo, tentou não reagir. «Durante muito tempo mantive-me em silêncio. Achei que o tempo, a verdade e o meu caráter falariam por si. Mas o que vivi neste último ano ultrapassou todos os limites», começou por desabafar.

Segundo Bárbara, tudo começou após o início da sua relação amorosa com Francisco Monteiro (veja as fotografias na galeria acima): «Desde que iniciei a minha relação fui alvo de perseguições, insultos, difamações e ameaças vindas de contas criadas apenas para me magoar. Passei meses a ser o bobo da corte, enquanto muitos, de vários meios, riam sem imaginarem o impacto real que isto teve em mim e na minha família».

A influenciadora explicou que as «narrativas completamente ilusórias e alimentadas» fizeram com que se espalhasse ódio sobre si “do nada”. E acrescentou: «Foram alimentadas por quem tem interesse em manter viva uma história que já acabou e por quem vive disso: de manipular, incentivar, rir e gozar com a burra (eu) que estava em casa calada. É assim que “aparecem”. Durante este tempo todo! De loucos».

O ponto de rutura chegou num dia que devia ser de celebração: «No dia dos meus 24 anos, onde devia estar feliz e a festejar, passei-o cheia de ansiedade e percebi que já não podia continuar a normalizar perseguições e ameaças», revelou. Foi nesse momento que decidiu agir: «No dia seguinte fui à polícia, apresentei queixa-crime e, depois de meses, hoje tive resposta. As contas envolvidas já foram identificadas e o processo vai seguir o seu curso. Escusam de apagar agora, tarde demais».

Determinada, Bárbara garantiu que não vai continuar a aceitar comportamentos que considera abusivos: «Não vou continuar a aceitar que a maldade gratuita se torne normal. O silêncio foi a minha escolha, bem… não foi a minha escolha porque tenho imensos comunicados aqui guardados nas notas, mas como estou bem rodeada, sempre me disseram: “Nunca lutes com um porco: ficas todo sujo e, ainda por cima, o porco gosta”. Nunca precisei de alimentar polémicas e muito menos vivo disto, mas agora exijo consequências», afirmou.

Apesar de tudo o que viveu, a ex-concorrente do Big Brother recusou o papel de vítima: «Sei perfeitamente que, no meio de guerras, tragédias e pessoas a lutar pela sobrevivência, os meus problemas não são os piores do mundo. Mas são a minha realidade. Um acumular de muitas situações que abalaram profundamente a minha saúde mental», admitiu.

No final do desabafo, Bárbara Parada mostrou-se aliviada com a decisão que tomou: «Hoje, mais do que raiva, sinto alívio. Aprendi que o silêncio protege, mas também aprisiona. E eu escolho libertar-me de quem vive para me ver cair. Quero paz, quero foco e quero continuar a ser fiel a mim própria.»