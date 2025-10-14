Bárbara Parada e Francisco Monteiro vivem reencontro apaixonado no regresso da jovem a Portugal

Depois de alguns dias fora, Bárbara Parada voltou a Portugal, trazendo de volta a alegria para o coração do namorado, Francisco Monteiro. A ex-concorrente do Big Brother partilhou com os seguidores o reencontro cheio de emoção, mostrando que a distância não abalou o relacionamento.

Nos stories do Instagram, Bárbara anunciou o regresso com entusiasmo: «Até já Portugal»

Mas o momento mais marcante surgiu pouco depois, quando a jovem publicou um vídeo onde abraça e dá um beijo apaixonado ao namorado, acompanhado da legenda: «Yeiiiiiii»

A partilha destes momentos nas redes sociais confirma ainda mais a proximidade e cumplicidade entre ambos, deixando os fãs encantados e ansiosos por acompanhar os próximos capítulos da história de amor do casal de ex-concorrentes.