Bárbara Parada está de luto e a despedida é arrepiante: «Obrigada por me amares»

Bárbara Parada de luto: ex-concorrente do “Big Brother” chora a morte da sua cadela Kika.

A ex-concorrente do “Big Brother 2022” e do “Big Brother – Desafio Final” está a viver um momento de profunda dor. Bárbara perdeu a sua inseparável companheira de quatro patas, Kika, que a acompanhava desde a infância. Há mais de uma década.

Nas redes sociais, Bárbara partilhou um texto comovente, acompanhado de um vídeo com vários momentos felizes vividos ao lado da sua cadela, que chegou à sua vida em 2013, quando a nortenha tinha apenas 12 anos.

«Crescemos juntas: fui criança, adolescente e adulta contigo ao meu lado. Ainda estou em choque (...). Foi o momento mais difícil da minha vida», começou por escrever a influenciadora digital.

Num desabafo sentido, Bárbara recordou os últimos dias da sua “rainha”, sublinhando que Kika foi «imensamente feliz», «amada e mimada como poucos humanos são».

«No dia anterior a partires, ainda foste caminhar até à praia (...). Foste o amor mais puro e verdadeiro que existe, a cadela mais especial do mundo. Levas contigo um pedaço de mim, mas deixas em mim o melhor de ti. Para sempre, minha Kika», acrescentou.

A jovem, que conquistou o público com o seu carisma durante a participação no reality show da TVI, termina o texto com uma frase que resume toda a ligação que as unia: «Até já, maluquinha. 💛 Kika 25/12/2013 - 22/10/2025.»