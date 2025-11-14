Bárbara Parada mostra novas fotos privadas com Francisco Monteiro: e há um detalhe que chama a atenção

Depois de ter apresentado aos seguidores o novo amigo de quatro patas que adotou recentemente, Bárbara Parada voltou a destacar-se nas redes sociais com uma publicação que não passou despercebida. Na passada quarta-feira, 12 de novembro, a ex-concorrente partilhou no Instagram um novo carrossel de imagens que reúne vários registos captados ao longo do mês de outubro, entre eles, fotografias ao lado de Francisco Monteiro.

Numa das imagens, Bárbara surge com o namorado e recorre a uma descrição invulgar para se referir a Francisco Monteiro. A publicação feita por Bárbara Parada, menciona um gato, mas desta vez não se referiu à adoção de um animal, mas sim uma nova alcunha para o namorado: «Eu e o meu gato».

Os fãs encheram a caixa de comentários com elogios à jovem e a esta sua nova fase.

Veja aqui a publicação: