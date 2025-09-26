Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico»

Francisco Monteiro e Bárbara Parada, ambos ex-concorrentes do Big Brother, viajaram juntos até à Jamaica, onde aproveitaram dias de descanso e diversão em locais paradisíacos. Embora a viagem tenha chegado ao fim, os fãs continuam a ser presenteados com registos deslumbrantes partilhados pelos ex-concorrentes nas redes sociais, deixando todos com alguma inveja das paisagens e momentos captados.

Na tarde desta quinta-feira, 26 de setembro, Bárbara Parada voltou a encantar os seguidores ao publicar um carrossel de fotos com uma paisagem de cortar a respiração. Na legenda, a ex-concorrente descreveu a experiência: “Registos do nosso último pôr do sol na Jamaica 🥹💚 Foi mágico”.

A viagem de Francisco e Bárbara despertou grande curiosidade, com os fãs a acompanhar cada partilha com entusiasmo. Comentários elogiosos e mensagens de carinho multiplicaram-se em todas as publicações, reforçando a atenção que o casal de ex-concorrentes continua a gerar nas redes sociais.

Entre praias de águas cristalinas, paisagens tropicais e instantes de pura descontração, Francisco Monteiro e Bárbara Parada mostraram que a química entre ambos vai muito além da televisão, mantendo os fãs atentos a cada detalhe das suas aventuras.