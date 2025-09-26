Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico»

Ao Minuto

22:53
22:53
Marisa arrasa Ana: «Mete-se nas conversas todas» - Big Brother
01:42

Marisa arrasa Ana: «Mete-se nas conversas todas»

22:22
22:22
Leandro revela quem quer ver pelas costas: «Bruno, Sandro e Rui» - Big Brother
05:46

Leandro revela quem quer ver pelas costas: «Bruno, Sandro e Rui»

22:18
22:18
Afinal era missão! Saiba tudo sobre o desafio que a Voz fez a Marisa Susana - Big Brother
10:36

Afinal era missão! Saiba tudo sobre o desafio que a Voz fez a Marisa Susana

22:17
22:17
Desmaiou ou não? Marisa Susana revela toda a verdade no confessionário - Big Brother
10:36

Desmaiou ou não? Marisa Susana revela toda a verdade no confessionário

22:03
22:03
Inês critica atitude de Marisa Susana: «Se ela quer jogar, tem de ter arcaboiço» - Big Brother
08:17

Inês critica atitude de Marisa Susana: «Se ela quer jogar, tem de ter arcaboiço»

21:55
21:55
As imagens que não viu! Marisa Susana no confessionário depois da queda - Big Brother
04:25

As imagens que não viu! Marisa Susana no confessionário depois da queda

21:33
21:33
Nova aproximação: Fábio e Liliana dão que falar com gesto cheio de cumplicidade - Big Brother
01:11

Nova aproximação: Fábio e Liliana dão que falar com gesto cheio de cumplicidade

21:31
21:31
O amor está no ar? Inês e Vera mais próximas que nunca - Big Brother
04:12

O amor está no ar? Inês e Vera mais próximas que nunca

19:49
19:49
Leandro melindrado com acusação de Liliana! Veja as imagens do confronto - Big Brother
02:12

Leandro melindrado com acusação de Liliana! Veja as imagens do confronto

19:47
19:47
Bruno Simão dá conselho a Sandro por causa de Liliana e Fábio: «Tens de saltar fora desse barco» - Big Brother
04:52

Bruno Simão dá conselho a Sandro por causa de Liliana e Fábio: «Tens de saltar fora desse barco»

19:37
19:37
Vera apaixonada por Inês? Dylan em choque com sentimentos inesperados - Big Brother
04:12

Vera apaixonada por Inês? Dylan em choque com sentimentos inesperados

19:28
19:28
Pedro é acusado de ser agressivo em pleno Especial e acaba a desentender-se com Fábio - Big Brother
03:42

Pedro é acusado de ser agressivo em pleno Especial e acaba a desentender-se com Fábio

19:19
19:19
Fábio tenta aproximar-se de Liliana, mas Carina recusa trocar de cama - Big Brother
04:58

Fábio tenta aproximar-se de Liliana, mas Carina recusa trocar de cama

19:02
19:02
«Ele se quiser que venha»: Rui apanha Ana a falar de si no corredor - Big Brother
04:37

«Ele se quiser que venha»: Rui apanha Ana a falar de si no corredor

18:49
18:49
Dylan confronta Vera sobre ligação com Bruno Simão! Veja as imagens - Big Brother
04:54

Dylan confronta Vera sobre ligação com Bruno Simão! Veja as imagens

18:36
18:36
Liliana desconfia de Mariana e Fábio. Será que à interesse no ar? - Big Brother
03:27

Liliana desconfia de Mariana e Fábio. Será que à interesse no ar?

18:34
18:34
Vera está interessada em Inês? Veja as imagens do confessionário - Big Brother
03:24

Vera está interessada em Inês? Veja as imagens do confessionário

18:23
18:23
Não se fala de outra coisa! Marisa Susana discute com toda a casa por motivo insólito e acaba desmaiada no chão - Big Brother
06:30

Não se fala de outra coisa! Marisa Susana discute com toda a casa por motivo insólito e acaba desmaiada no chão

18:14
18:14
Marisa Susana regressa à casa após desmaio: «É muito mau não ouvir o próximo» - Big Brother
06:19

Marisa Susana regressa à casa após desmaio: «É muito mau não ouvir o próximo»

17:32
17:32
Marisa Susana em lágrimas: «Não sabes o que eu passo sem comer gelo!» - Big Brother
11:02

Marisa Susana em lágrimas: «Não sabes o que eu passo sem comer gelo!»

17:30
17:25
Marisa Susana desmaia depois de discussão? Vejas as imagens - Big Brother
11:02

Marisa Susana desmaia depois de discussão? Vejas as imagens

17:25
17:25
Caos instalado! Marisa Susana traz apenas gelo da corrida à dispensa e colegas passam-se: «Qual é o teu problema!?» - Big Brother
09:16

Caos instalado! Marisa Susana traz apenas gelo da corrida à dispensa e colegas passam-se: «Qual é o teu problema!?»

17:25
17:25
Marisa Susana em confronto cara a cara com Sandro: «Baixinho! Comigo não» - Big Brother
09:16

Marisa Susana em confronto cara a cara com Sandro: «Baixinho! Comigo não»

16:45
16:45
Liliana chora baba e ranho e assume: «Deito-me a pensar no meu namorado e na m**** que sou» - Big Brother
04:06

Liliana chora baba e ranho e assume: «Deito-me a pensar no meu namorado e na m**** que sou»

16:42
16:42
Liliana emociona-se ao falar de sentimentos por Fábio: «Estou confusa...» - Big Brother
03:35

Liliana emociona-se ao falar de sentimentos por Fábio: «Estou confusa...»

Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico»
  • Secret Story
  • Há 3h e 6min

  • Secret Story
  • Há 3h e 6min
Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico» - Big Brother

Francisco Monteiro e Bárbara Parada viveram dias de sonho na Jamaica. Os ex-concorrentes do Big Brother desfrutaram de praias paradisíacas, pôres do sol mágicos e momentos de pura descontração, partilhados com entusiasmo nas redes sociais.

Francisco Monteiro e Bárbara Parada, ambos ex-concorrentes do Big Brother, viajaram juntos até à Jamaica, onde aproveitaram dias de descanso e diversão em locais paradisíacos. Embora a viagem tenha chegado ao fim, os fãs continuam a ser presenteados com registos deslumbrantes partilhados pelos ex-concorrentes nas redes sociais, deixando todos com alguma inveja das paisagens e momentos captados.

Na tarde desta quinta-feira, 26 de setembro, Bárbara Parada voltou a encantar os seguidores ao publicar um carrossel de fotos com uma paisagem de cortar a respiração. Na legenda, a ex-concorrente descreveu a experiência: “Registos do nosso último pôr do sol na Jamaica 🥹💚 Foi mágico”.

A viagem de Francisco e Bárbara despertou grande curiosidade, com os fãs a acompanhar cada partilha com entusiasmo. Comentários elogiosos e mensagens de carinho multiplicaram-se em todas as publicações, reforçando a atenção que o casal de ex-concorrentes continua a gerar nas redes sociais.

Entre praias de águas cristalinas, paisagens tropicais e instantes de pura descontração, Francisco Monteiro e Bárbara Parada mostraram que a química entre ambos vai muito além da televisão, mantendo os fãs atentos a cada detalhe das suas aventuras.

 

Temas: Bárbara Parada Francisco Monteiro

